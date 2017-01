19.01.2017 - 08:56 - Finance et Investissement

DIAPORAMA - Alors que la période des impôts arrive à grands pas, l'Agence du revenu du Canada (ARC) rappelle aux conseillers les dix crédits et prestations les plus couramment utilisés par les aînés.

ce diaporama Fractionnement du revenu de pension Un client qui reçoit une pension peut attribuer jusqu'à 50 % de son revenu de pension admissible à son époux ou à son conjoint de fait.

Supplément de revenu garanti Un client recevant le Supplément de revenu garanti ou des allocations en vertu du programme de la Sécurité de la vieillesse peut renouveler ses prestations en envoyant sa déclaration de revenus à temps.

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) Les cotisations à un REEI aident les familles à mettre de l’argent de côté pour assurer la sécurité financière d’une personne qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d’impôt et peuvent être faites jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans.

Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) Ce crédit non imposable versé tous les trois mois qui aide à récupérer une partie ou la totalité de la TPS ou de la TVH qu'un client paie. Pour recevoir ce crédit, le client doit remplir une déclaration de revenus et de prestations chaque année, même s'il n’a reçu aucun revenu durant l’année. Si votre client a un époux ou un conjoint de fait, un seul des deux peut recevoir ce crédit. Le crédit sera payé à la personne dont la déclaration sera traitée en premier.

Frais médicaux Votre client peut demander le remboursement des frais médicaux admissibles qu’il payé pour lui-même, son conjoint de fait, son époux, ses enfants ou les enfants du conjoint nés en 1999 ou après. Ces frais doivent avoir été payés au cours d’une période de 12 mois se terminant en 2016 et personne ne doit en avoir demandé le remboursement. Ces frais comprennent les frais de préposé aux soins ou de soins dans un établissement.

Montant en raison de l’âge Un client âgé de 65 ans ou plus le 31 décembre 2016, et que son revenu net était inférieur à 83 427 $, il peut demander jusqu’à 7 125 $.

Montant pour revenu de pension Un client peut demander jusqu’à 2 000 $ s'il a déclaré des revenus de pension, des revenus de pension de retraite ou des revenus de rente admissibles dans sa déclaration.

Montant pour personnes handicapées Si un client, son époux ou son conjoint de fait ou une personne à sa charge ont une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales et remplissent certaines conditions, le crédit d’impôt pour personnes handicapées pourrait s'appliquer.



Pour savoir si elle est admissible, la personne doit remplir le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, puis demander à un professionnel de la santé de l’attester. Les Canadiens qui demandent le crédit peuvent produire leur déclaration en ligne, peu importe s’ils ont envoyé ou non le formulaire à l’ARC pour cette année d’imposition.

Montant pour aidants familiaux Si votre client a une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, il pourrait demander jusqu’à 2 121 $ dans le calcul de certains crédits d’impôt non remboursables. Ces crédits servent à réduire l’impôt fédéral à payer. Si le total des crédits d’impôt non remboursables est plus élevé que son impôt fédéral sur le revenu, la différence ne lui sera pas remboursée.

Montant pour le transport en commun N'oubliez pas que beaucoup d'aînés prennent le transport en commun. Votre client pourrait demander le remboursement des frais payés pour 2016 relativement aux laissez-passer mensuels ou annuel de transport en commun pour ses déplacements au Canada.



