25.08.2016 - 10:16 - Craig Sebastiano, Morningstar Canada

Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion passive : des alternatives à frais modiques

Les investisseurs en quête de participations aux actions extérieures au Canada peuvent envisager d'affecter une partie de leurs avoirs étrangers dans des fonds de marchés émergents. Ils investissent dans des pays, par exemple la Chine, l'Inde et le Mexique, dont les économies tendent à croître plus rapidement que celles du monde développé. La catégorie connaît une large diversification régionale et comprend l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe de l'Est.Ces dernières années, et au cours de la dernière décennie d'ailleurs, investir dans des actions des marchés émergents n'a généralement pas été payant. Mais dans les pays en voie de développement ayant un taux de croissance supérieur à la moyenne, l'amélioration du niveau de vie et la croissance de la classe moyenne ont le potentiel de produire des rendements supérieurs à la moyenne, comme ils en avaient parfois dans le passé, lorsqu'ils procuraient une plus grande diversification géographique aux investisseurs.L'équipe de recherche sur les gestionnaires de Morningstar a attribué une cote Argent à deux fonds communs de placement dans la catégorie Actions des marchés émergents. Ces fonds font l'objet d'une description plus détaillée ci-dessous, comme le sont deux fonds négociés en bourse à gestion passive qui figurent parmi les alternatives à bas prix :Ratio des frais de gestion : 2,43%Cote des médaillés Morningstar : ArgentPhilippe Langham, Chef, Actions Marchés émergents à RBC Global Asset Management (UK) Ltd., privilégie les compagnies qui ont des flux de trésorerie croissants et des avantages concurrentiels durables, et qui se négocient à des évaluations raisonnables. M. Langham et son équipe, qui travaillent au bureau de Londres, cherchent aussi des compagnies dotées d'une bonne gouvernance et d'une équipe de gestion solide. L'équipe crée une liste de contrôle pour s'assurer que les actions répondent à ses critères de placement. Le fonds essaie de garder des mises sectorielles et nationales dans une fourchette de 10 % par rapport à l'indice de référence, et le portefeuille total est concentré dans seulement 50 à 60 actions. Par ailleurs, l'Indice MSCI Marchés émergents, que le fonds essaie de battre, est composé de bien plus de 800 noms.L'équipe préfère regarder les compagnies qui bénéficieront d'une augmentation de la consommation intérieure. Par conséquent, le fonds investit bien plus lourdement dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la consommation de base relativement à l'indice de référence. Il peut aussi investir dans des compagnies qui exercent leurs activités dans des marchés émergents mais n'ont pas établi leur quartier général dans un d'entre eux. Par ailleurs, le fonds a surtout évité les secteurs énergétiques et des matériaux, qui sont moins susceptibles d'avoir une croissance stable de leurs flux de trésorerie.Étant donné l'accent mis par l'équipe sur les compagnies de qualité supérieure, l'équipe de recherche sur les gestionnaires de Morningstar croit que ce fonds se surclassera durant les périodes de remous et fournira un parcours plus en douceur que ses pairs dans cette catégorie d'actions volatiles.Ratio des frais de gestion : 2,71%Cote des médaillés Morningstar : ArgentGéré par Brandes Investment Partners L.P. de San Diego, ce fonds adopte une approche de placement axée sur la valeur stricte et cherche des actions se négociant à un rabais d'au moins 15 % par rapport à leur juste valeur estimée par l'équipe. Des analystes sectoriels se livrent à des recherches sur les occasions de placement potentielles, qui seront présentées à l'examen d'un comité de placement de cinq personnes. Les membres du comité effectuent leurs propres calculs de juste valeur afin d'améliorer l'exactitude de ceux des gestionnaires.Chaque action est cotée et se voit octroyer un score de Faible, Moyenne ou Élevée. La taille des participations aux actions cotées Faibles est limitée en raison des risques supplémentaires qui en découlent. Les cotes contribuent à améliorer les chances que les choix de placement de l'équipe soient suffisamment bon marché pour limiter l'impact d'une chute éventuelle des actions plus risquées.Le fonds détiennent de 60 à 80 titres, et n'investir pas plus de 5 % de ses actifs dans une action particulière. L'équipe de gestion limite aussi les pondérations sectorielles et nationales au total le plus grand entre 20 % des actifs et une fois et demie la pondération de l'Indice MSCI des marchés émergents. Le fonds a aussi une limite de 20 % d'actions dont la capitalisation boursière est inférieure à trois milliards $ US.Toutefois, il n'y a aucune exigence d'affectation minimale. Par conséquent, le fonds ne sera pas forcé d'être exposé à des secteurs ou des régions surévalués. Le fonds est également autorisé à investir dans des compagnies qui ne sont pas incluses dans l'indice, notamment celles des marchés frontières comme la Bulgarie ou le Vietnam.Acheter des actions bon marché signifie que le fonds a une participation considérable aux compagnies affichant des bilans financiers chancelants. Les gestionnaires ont aussi affecté davantage de leurs actifs à des actions domiciliées dans des pays en disgrâce comme la Russie et le Brésil.« La stricte discipline d'évaluation appliquée par les gestionnaires mène souvent à de fortes concentrations dans des marchés où le sentiment des investisseurs est pessimiste, dit l'analyste de Morningstar Jeffrey Bunce. Favoriser les actions les moins chères signifie que l'équipe effectue peu de transactions dans les marchés en surchauffe. »Ratio des frais de gestion : 0,24 %Ce FNB vise à pister un point de repère diversifié, l'Indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. Cet indice comprend environ 3 350 compagnies de petite, moyenne et grande capitalisations situées dans 22 pays différents. Il figure parmi les plus grands FNB de marchés émergents cotés au Canada, et c'est le moins cher, avec un ratio des frais de gestion de 0,24 %.Ratio des frais de gestion : 0,29 %Ce FNB est conçu pour pister le rendement, après les frais, de l'Indice MSCI Marchés émergents d'actions de grande et moyenne capitalisations. Le gestionnaire emploie une méthodologie d'échantillonnage en choisissant ses placements, et ne détient pas toutes les compagnies qui sont des composantes de l'indice. En plus de détenir directement des actions, le FNB peut aussi investir dans d'autres ETF. Au 29 juillet, quatre de ses 40 principaux avoirs étaient d'autres FNB de marchés émergents, dont trois sont axés sur certains pays.