06.09.2017 - 09:22 - Christian Charest, Morningstar Canada

Les fonds d'actions chinoises continuent de dominer; le secteur léthargique de l'énergie nuit aux fonds d'actions canadiennes.

Des rendements faibles mais dans la plupart des cas positifs ont été le mot d'ordre pour les fonds au Canada en août, alors que 35 des 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées, ont progressé pendant le mois, bien que seuls cinq indices l'aient fait de plus de 2 %. Par ailleurs, huit des neuf indices de fonds ayant enregistré des résultats négatifs ont baissé de 1 % ou moins, selon les données préliminaires sur les rendements des fonds publiées mardi par Morningstar Canada.L'indice de fonds le plus performant du mois a été celui qui piste la catégorie Actions de métaux précieux, avec une hausse de 7,7 %. Cela fait suite à quatre mois consécutifs de performances négatives pour cet indice de fonds, qui a perdu 7,2 % au cours de cette période.L'indice de fonds Morningstar Actions de la Grande Chine s'est classé au second rang avec une hausse de 3,9 %, reflétant des gains robustes enregistrés sur les places boursières de Hong Kong et Shanghai, ainsi qu'une appréciation de 2,5 % de la devise chinoise par rapport au dollar canadien. Les fonds de cette catégorie continuent d'être les plus performants au Canada depuis le début de l'année, avec une hausse collective de 26 %. La poussée des actions chinoises a aussi bénéficié aux fonds des catégories Actions de marchés émergents, Actions d'Asie-Pacifique et Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon, dont les indices ont été parmi les plus performants avec des hausses respectives de 2,1 %, 1,2 % et 1,1 % en août.Les fonds d'actions canadiennes ont affiché des résultats stationnaires en août, alors que le secteur canadien de l'énergie s'inscrivait en faux contre les résultats généraux du marché boursier. L'indice de fonds Morningstar Actions canadiennes a connu une croissance de 0,4 % pour le mois, alors que les indices de fonds Actions en majorité canadiennes et Actions canadiennes de revenu ont tous deux connu une hausse de 0,1. L'Indice composé S&P/TSX a eu un rendement total de 0,7 % en août, avec deux des trois gros secteurs qui ont affiché des résultats positifs : les sous-indices S&P/TSX des matériaux et des services financiers ont connu des hausses respectives de 5,5 % et 0,3 %, mais le sous-indice de l'énergie a perdu 3,9 %.L'indice Morningstar Actions américaines a connu une hausse de 0,2 % pour le mois, se sous-classant par rapport à l'Indice S&P 500 qui a gagné 0,6 %. Les effets de devises ont été minimes mais favorables aux investisseurs canadiens, le dollar américain s'étant apprécié de 0,4 % par rapport au huard, amplifiant ainsi le niveau de sous-classement des fonds.La catégorie la moins performante en août a été Actions énergétiques, dont l'indice a chuté de 4,5 %. Parmi les autres catégories d'actions dans le rouge, on compte Actions de services financiers, Actions de ressources naturelles et Actions de PME canadiennes, en baisse respectivement de 1 %, 0,8 % et 0,4 %.La plupart des catégories de fonds à revenu fixe ont fini le mois en territoire positif. Les indices de fonds les plus performants pour cette catégorie d'actifs ont été ceux qui pistent les catégories Revenu fixe canadien à long terme et Revenu fixe canadien indexé à l'inflation, dont les hausses respectives ont été de 2,9 % et 2,1 %, alors que les seules dans le rouge ont été Actions privilégiées à revenu fixe (en baisse de 1 %) et Prêts à taux variable (-0,04 %). La plus grande catégorie de ce groupe, Revenu fixe canadien, a vu son indice de fonds augmenter de 1,2 %.Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées ultérieurement sur www.morningstar.ca.