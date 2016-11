Des frais réduits pour certains FNB de Questrade

04.11.2016 - 10:00 - Finance et Investissement

Le gestionnaire ontarien de fonds de placement et de portefeuilles Questrade Wealth Management a réduit de plus de 50 % les frais de gestion de six fonds négociés en bourse (FNB).



Les frais de gestion de quatre fonds sectoriels américains sont passés de 0,70 % de la valeur de l'actif net à 0,25 %. Deux autres FNB d'actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation ont maintenant des frais de gestion de 0,35 % de la valeur de l'actif net, comparativement à 0,75 %.



« Le marché des FNB a connu une croissance extraordinaire, au fur et à mesure que les Canadiens ont découvert le faible coût et les avantages de diversification des fonds négociés en bourse. En réduisant les frais associés à ces FNB de Questrade, nous créerons des options de placement encore meilleures qui permettront aux Canadiens d'être plus prospère et en sécurité sur le plan financier », affirme Edward Kholodenko, président et chef de la direction de Questrade Financial Group, l'un des dix principaux fournisseurs de FNB au Canada.