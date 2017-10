10.10.2017 - 10:01 - Richard Cloutier

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en partenariat avec Desjardins créent un fonds de 75 M$ entièrement dédié au secteur de la technologie financière et de l’intelligence artificielle dans le secteur de la finance. L’annonce a été faite mardi à l’ouverture du Forum Fintech Canada, qui se tient à Montréal.

« Ce fonds ciblera des entreprises qui développent des solutions technologiques touchant notamment les investissements, le paiement, l'acquisition et la rétention de clients, l'analyse des données, les dépôts et les prêts, les assurances, la sécurité, et la réglementation », a confirmé Pierre Miron, chef des opérations et des technologies de l'information de la CDPQ, ainsi que président du comité organisateur du Forum.Le fonds opérera de manière indépendante et vise une taille de 75 M$. Les deux commanditaires y investiront pour leur part conjointement un total de 50 M$, « D'autres investisseurs institutionnels ont déjà témoigné leur volonté de participer eux aussi au financement de ce fonds », a ajouté Pierre Miron.Un comité aviseur sera par ailleurs mis sur pied pour soutenir les actions de ce fonds, qui est l'aboutissement de plusieurs mois de discussions entre la CDPQ et Finance Montréal, afin de trouver la manière la plus adéquate pour soutenir l'écosystème fintech québécois.« Avec sa forte concentration de talents dans les technologies de l'information et la robustesse de son industrie financière, le Québec possède tous les atouts nécessaires à l'éclosion d'une industrie fintech de premier plan, a dit Pierre Miron. L'idée de créer un fonds dédié à la fintech et à l'intelligence artificielle constituait, pour nous, le meilleur moyen de réunir les différents secteurs de l'écosystème des technologies financières dans un objectif commun ».À noter que le Forum Fintech, qui se tient mardi et mercredi au Palais des congrès de Montréal à l'initiative de Finance Montréal, enregistre cette année un record de participation avec plus de 1500 inscriptions.