13.11.2017 - 09:51 - Finance et Investissement

Afin de bien se positionner pour les trois à six prochains mois sur le marché des fonds négociés en Bourse (FNB), Lindsay Patrick, directrice, stratégie globale pour les FNB à la RBC propose cinq stratégies.

Elle les a déclinés lors de la conférence : Les Essentiels des FNB organisée par BMO fonds négociables en Bourse.Les marchés internationaux devraient augmenter de 3,5 % en 2017 et cette croissance s'accentuera en 2018 pour atteindre 3,6 %, selon les recherches de RBC Marchés des Capitaux.« Nous pensons que le monde est bien positionné maintenant, a-t-elle dit. L'indice de l'activité dans le secteur manufacturier du monde développé continue de se développer, même s'il y a quelques cas d'inflation à observer avec des cibles qui sont au-deçà de l'objectif. »Ce qu'ils trouvent particulièrement intéressant est que la croissance est synchronisée dans toutes les régions du monde, signifiant que la reprise est robuste.D'ailleurs, au Canada, le produit intérieur brut réel croîtra de 3 % d'ici la fin de l'année 2017, d'après eux.Les stratégies de dividendes sont à la mode depuis près de quarante ans, soutenus par la recherche de revenus accessibles d'une population grandissante.« De notre avis, les actifs financiers qui génèrent des revenus réguliers continueront d'être importants, surtout dans un monde vieillissant où de plus en plus de gens prennent leur retraite », a-t-elle souligné.De 2011 à 2015, le pourcentage de retour total généré par les dividendes liés au S&P/ TSX a été de 127 %, prouvant que les dividendes sont une clé pour le retour sur les investissements des clients.En surpondérant les banques dans les portefeuilles, les investisseurs pourraient récolter des bénéfices surprises.« Une économie domestique forte liée à deux hausses du taux d'intérêt correspond, à notre avis, au contexte idéal pour les banques canadiennes », a souligné Lindsay Patrick durant la conférence.Les banques canadiennes se négocient actuellement dans la partie inférieure des évaluations mondiales pour les équivalences internationales, d'après les données de RBC.« Elles demeurent bon marché, comparativement à leurs compétiteurs, a-t-elle soutenu. Et ce, malgré le fait que nous croyons qu'ils ont une meilleure perspective de revenus que certains de leurs compétiteurs à l'échelle mondiale. »La hausse des taux d'intérêt est un gage de la robustesse des marchés, soutient Lindsay Patrick. Les conseillers et les investisseurs doivent regarder du côté des actions privilégiées pour profiter pleinement de cet environnement positif.« Nous commençons à distinguer des signes d'augmentation de taux à la fois aux États-Unis et au Canada », a-t-elle dit, soulignant que la Banque du Canada poursuivra ses augmentations de manière régulière pour atteindre un taux de 1,75 % à la fin de 2018.Entre 2011 et maintenant, l'indice d'incertitude de la politique économique mondiale de RBC a constamment augmenté, que ça soit au Canada, aux États-Unis ou dans le monde en général.En période d'incertitudes économiques et politiques, les professionnels du placement se réfugient dans des valeurs les exposant au minimum.La directrice de la stratégie globale des FNB de RBC a suggéré de se réfugier dans les obligations américaines à long terme, si jamais les pires scénarios se confirmaient.