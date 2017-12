18.12.2017 - 10:49 - Finance et Investissement

Bloomberg

La Banque CIBC et Gestion d’actifs CIBC mettent à jour les cotes de risques de certains portefeuilles axés sur la production de revenu et mandats privés Renaissance.

Le portefeuille de revenu amélioré et le mandat privé de revenu d'actions Renaissance sont passés d'une côte de risque moyenne à une cote de risque faible à moyenne. Quant au portefeuille équilibré de revenu, le mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance et le mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance - catégories couvertes, leur cote est passée de faible à moyenne à faible.Pour le mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance et le mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance - catégories couvertes, ce changement ne s'applique qu'à certaines catégories des mandats, les autres conserveront leur cote de risque de faible à moyenne.Les gestionnaires des portefeuilles axés sur la production de revenu et des mandats privés Renaissance évaluent la cote de risque de chaque portefeuille et de chaque mandat au moins une fois par année. Les nouvelles cotes de risque ont été établies conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).À noter qu'aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion des portefeuilles et mandats touchés.