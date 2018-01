Changement de sous-conseillers pour des fonds d'investissement BMO

30.01.2018 - 09:21 - Finance et Investissement

Partager cet article

BMO Investissements annonce la nomination d'un nouveau sous-conseiller pour son Portefeuille de revenu diversifié BMO, le BMO Fonds d'obligations de marchés émergents, le BMO Fonds de revenu mensuel et le BMO Fonds mondial à petite capitalisation.



F&C Management Limited deviendra sous-conseiller pour une portion du Portefeuille de revenu diversifié BMO et une portion du BMO Fonds de revenu mensuel, dès le 31 janvier ou vers cette date. Elle assumera également le rôle de sous-conseiller du BMO Fonds mondial à petite capitalisation et du BMO Fonds d'obligations de marchés émergents, reprenant ainsi le rôle du gestionnaire d'investissement privé, Taplin, Canida & Habacht, LLC.



À noter que BMO Gestion d'actifs demeurera le gestionnaire de portefeuille des Fonds.



F&C Management Limited est la première fiducie d'investissement du monde. Elle est devenue membre de BMO Gestion mondiale d'actif et de BMO Groupe Financier en 2014.