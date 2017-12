Capital Group Canada lance un fonds d'obligations mondiales

13.12.2017 - 08:49 - Finance et Investissement

yupiramos / 123rf

Capital Group Canada a lancé le Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada) qui vise à constituer un portefeuille de titres à revenu fixe diversifiés à l'échelle mondiale.



Ce nouveau Fonds peut investir dans n'importe quel pays, devise, qualité de crédit, coupon ou échéance, y compris une combinaison d'obligations d'État ou d'organismes gouvernementaux, de sociétés, d'obligations adossées à des créances hypothécaires et d'obligations adossées à des actifs de partout dans le monde.



« Nous croyons que les obligations devraient constituer l'ancrage d'un portefeuille et se comporter comme des obligations. Un portefeuille d'obligations géré prudemment devrait procurer des revenus, la préservation du capital, une protection contre l'inflation ainsi qu'une diversification par rapport aux actions », a déclaré Thomas Høgh, l'un des gestionnaires de portefeuille et le responsable principal des placements, de ce mandat.



Mark Brett, David Daigle, Thomas Høgh et Rob Neithart seront les quatre gestionnaires de portefeuille du fonds et géreront chacun, de façon indépendante, une partie des actifs du fonds.