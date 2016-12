Bridgehouse fusionne certains fonds

07.12.2016

L'abolition du report d'impôt amène Gestionnaires d'actifs Bridgehouse à fusionner trois fonds de placement.



Les fonds en dissolution Catégorie d'actions globales Brandes, Fonds en gestion commune privé d'actions canadiennes Sionna et Catégorie revenu et croissance d'actions canadiennes Greystone seront fusionnés avec leurs fonds communs correspondants Fonds d'actions globales Brandes, Fonds d'actions canadiennes Sionna et Fonds revenu et croissance d'actions canadiennes Greystone.

Les porteurs de titres de chaque série de chaque fonds en dissolution recevront des titres des séries équivalentes du fonds maintenu. Les fonds en dissolution seront liquidés dès que possible après les fusions qui, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres, prendront effet vers le 24 février.

Bridgehouse précise avoir initié ce projet de fusion après avoir évalué les modifications proposées dans le budget fédéral de 2016 visant à abolir le report d'impôt. Les modifications budgétaires abolissent le report d'impôt sur les gains en capital pour les investisseurs qui échangent des parts entre les différentes catégories d'actions d'une société de placement à capital variable.