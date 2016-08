01.09.2016 - 08:28 - Finance et Investissement

Banque Nationale Investissements (BNI) a lancé deux nouveaux Portefeuilles Méritage FNB tactiques.

Ce lancement du Portefeuille Méritage FNB tactique Actions et du Portefeuille Méritage FNB tactique revenu fixe fait suite à la réception positive de la part des investisseurs, enregistré par l'introduction en mars 2016 des Portefeuilles Méritage FNB tactiques.« Aujourd'hui, on trouve plus de 2 400 fonds négociés en bourse (FNB) au Canada et aux États-Unis, et plus de 90 fournisseurs de FNB. Il peut donc être difficile pour les investisseurs de faire un choix éclairé. BNI vient simplifier l'accès aux FNB pour les investisseurs canadiens avec une structure intégrée de fonds de FNB. Une solution simple et pratique dans le contexte actuel », a déclaré Jonathan Durocher, président de BNI.Les Portefeuilles Méritage FNB tactiques, qui sont constitués à 100 % de FNB, offrent maintenant cinq profils, depuis un profil revenu fixe jusqu'à un profil tout en actions. La construction de ces portefeuilles met à contribution plusieurs équipes d'experts afin d'obtenir une solution diversifiée, à faible coût et rééquilibrée selon leur vision tactique.BNI a également procédé au changement de nom de trois Portefeuilles Méritage.Ainsi, le Portefeuille Méritage Actions se nomme dorénavant Portefeuille Méritage Croissance dynamique, le Portefeuille Méritage Catégorie Actions se nomme Portefeuille Méritage Catégorie Croissance dynamique, et finalement, le Portefeuille Méritage revenu Actions se nomme Portefeuille Méritage revenu Croissance dynamique.