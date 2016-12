20.12.2016 - 08:55 - Finance et Investissement

BMO Groupe financier a dépassé le cap du milliard de dollars en actifs sous gestion pour ses clients titulaires de comptes du régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).

« En tant que première banque canadienne à avoir offert ce produit novateur en 2008, nous sommes fiers d'avoir atteint ce jalon qui confirme notre leadership dans cet important segment de marché », s'est réjoui Trevor Philp, directeur principal, Produits enregistrés et solutions gérées, BMO Gestion mondiale d'actifs.« Un REEI peut s'avérer crucial pour la réduction du fardeau financier qui pèse sur les personnes et les familles, compte tenu de l'épargne substantielle qu'un bénéficiaire peut accumuler par le biais de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité, et des avantages de la croissance en report d'impôt des placements », a-t-il ajouté.Accessible aux personnes handicapées canadiennes, le REEI est un instrument d'épargne conçu pour aider les familles à gérer les coûts financiers associés aux soins prodigués à une personne atteinte d'une invalidité grave ou prolongée. Ce produit peut être offert aux clients admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, et peut se révéler un atout intéressant pour les parents et autres intervenants habilités à établir un régime pour un bénéficiaire handicapé. La date limite de cotisation au REEI pour l'année d'imposition 2016 est le 31 décembre 2016.BMO a par ailleurs renouvelé son partenariat avec le Plan Institute, un organisme sans but lucratif voué à assurer la sécurité et le bien-être des personnes handicapées. En vertu de cette entente, BMO distribuera le matériel éducatif que le Plan Institute a conçu sur le REEI. En contrepartie, l'organisme aidera les personnes admissibles à ouvrir un compte de REEI à BMO.