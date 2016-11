11.11.2016 - 08:27 - Finance et Investissement

BMO Marchés des capitaux vient de lancer les premiers billets de dépôt à capital protégé liés à un indice environnemental, social et de gouvernance.

Ces billets de dépôt à capital protégé sont liés à l'indice environnemental, social et de gouvernance (ESG) de BMO, un indice quantitatif exclusif dont les titres sont choisis en fonction de leur responsabilité sociale et qui cherche à assurer une exposition à certains titres de l'indice social Jantzi (JSI), un indice d'actions d'entreprises canadiennes qui respectent un vaste ensemble de critères ESG. Un mode de sélection exclusif fondé sur des règles quantitatives est utilisé pour choisir les titres de l'indice ESG de BMO dans l'indice JSI.« Le nouveau produit offre à nos clients un placement socialement responsable, tout en leur assurant la protection de leur capital à échéance », a déclaré Jérôme Cloutier, directeur général, Produits structurés, l'une des deux séries de billets lancées le 31 octobre.À l'échéance, l'investisseur porteur de billets de dépôt à capital protégé liés à l'indice environnemental, social et de gouvernance de BMO recevra le montant de son dépôt initial, majoré d'un montant variable correspondant au rendement des actions de l'indice ESG de BMO pendant la durée des billets.