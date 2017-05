04.05.2017 - 08:55 - Finance et Investissement

BMO Investissements lance de nouvelles séries de fonds d'investissement, fusionne de fonds, change des cotes de risque et réduit les frais pour toute sa gamme de fonds.

BMO Investissements (BMOII) annonce l'ajout de la Série F4 à cinq de ses FNB BMO Catégorie Portefeuille. BMOII ajoute aussi la Série F aux FNB indiciels BMO, de même que la Série F et la Série Conseiller aux BMO Fonds Réduction du risque.« Le besoin de produire de meilleurs rendements à moindre coût, tout en gérant la volatilité, stimule la demande des clients pour des produits nouveaux et innovateurs. Nous avons répondu à ce besoin en lançant les Fonds Réduction du risque, des fonds qui vont au-delà des solutions d'actions et de revenu fixe traditionnelles », a déclaré Kevin Gopaul, chef - Gestion mondiale d'actifs Canada et, chef - Fonds négociés en bourse et chef des placements, BMO Gestion d'actifs.« Nous avons également réduit les frais de l'ensemble de nos produits afin de démontrer notre engagement à offrir à nos clients des solutions à faible coût », a-t-il ajouté.Depuis le 24 avril 2017, BMOII a effectivementde jusqu'à 45 points de base de certaines Séries A, D, F, T5 et Conseiller et de 12 BMO Fonds d'investissement.BMOII prévoit fusionner le Fonds Étape Plus 2017 BMO avec le Fonds du marché monétaire BMO. La dissolution du Fonds Étape Plus 2017 BMO est prévue le 30 juin 2017 et ce fonds sera ensuite fusionné avec le Fonds du marché monétaire BMO en franchise d'impôt à la fermeture des bureaux, soit le 30 juin 2017, ou autour de cette date.Cette fusion a été approuvée par le Comité d'examen indépendant des fonds d'investissement de BMO, qui a examiné le projet et déterminé que sa mise en œuvre serait équitable et raisonnable pour les porteurs de titres des deux fonds.Les porteurs de titres du Fonds Étape Plus 2017 BMO recevront des titres du Fonds du marché monétaire BMO pour un montant équivalent. Par ailleurs, le Fonds Étape Plus 2017 BMO sera liquidé le plus rapidement possible à la suite de la fusion.Finalement, BMOII a modifié la cote de risque du fonds BMO Fonds Étape Plus 2017 et BMO Fonds Étape Plus 2020 le 24 avril 2017, les faisant passer de la cote « Faible à moyenne » à la cote « faible ».