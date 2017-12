BMO Investissements abolit les frais d'acquisition reportés

20.12.2017 - 15:23 - Finance et Investissement

Partager cet article

BMO Investissements va abandonner l'option d’achat avec frais de vente différés à compter du 4 mai 2018. L'option d'achat avec frais d'acquisition réduits demeurera toutefois à la disposition des investisseurs.



BMO Investissements inc. suit l'exemple de Groupe Investors et Fonds Dynamique en annonçant son intention d'abandonner l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés.



Lire aussi : Abolition des frais d'acquisition reportés : Groupe Investors fait le pari de la croissance



Les nouveaux achats, ainsi que les nouveaux achats préautorisés, pour l'ensemble de la gamme de BMO Fonds d'investissement sont concernés par cette décision. À noter que BMO Investissements Inc. n'a pas offert de nouveaux fonds d'investissement assortis de l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés standard depuis avril 2016.



Quant aux placements existants qui sont assortis de l'option de frais de vente différés standard, ils demeureront investis au barème de frais de rachat qui s'y appliquent. Les conversions des placements existants acquis en vertu de l'option d'achat avec frais de vente différés standard demeureront disponibles.