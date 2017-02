10.02.2017 - 09:35 - Finance et Investissement

BMO Gestion d'actifs ajoute neuf fonds négociés en bourse (FNB) à sa gamme de fonds.

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (ZWC) s'adresse aux investisseurs en quête de titres canadiens à hauts dividendes assortis du rendement susceptible de procurer la vente d'options d'achat couvertes.Le FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (ZPH) procure à l'investisseur l'accès au rendement d'un portefeuille d'options de vente de titres de participation américains à forte capitalisation axés sur la production de revenu. Ce FNB est maintenant offert en versions couverte, non couverte et en dollars américains pour permettre à l'investisseur de choisir son exposition au risque de change.Les FNB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (ZUP et ZUP.U) et FNB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (ZHP) sont conçus pour l'investisseur désirant détenir des titres constituants de l'indice Solactive US Preferred Share Select Index afin d'obtenir un accès au marché des actions privilégiées de sociétés américaines à dividendes à bêta judicieux. Ces FNB sont offerts en versions couverte, non couverte et en dollars américains pour offrir à l'investisseur la possibilité de positionner son portefeuille en fonction des conditions du marché.L'émission de ces FNB est maintenant fermée et ils peuvent être négociés à la Bourse de Toronto.Par ailleurs, les parts de quatre FNB seront réinvestis. Le réinvestissement des parts vise à procurer des distributions annuelles réinvesties et consolidées. Il s'agit des FNB : FNB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS.L), FNB BMO obligations fédérales à court terme (ZFS.L), FNB BMO obligations provinciales à court terme (ZPS.L), FNB BMO obligations à très court terme (ZST.L).