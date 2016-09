13.09.2016 - 09:25 - Finance et Investissement

BlackRock transfert le lieu de négociation de cinq fonds négociés en Bourse (FNB) iShares, de la bourse de Toronto (TSX) à la bourse Aequitas NEO Exchange.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle collaboration avec la [bourse] NEO Exchange, et nous croyons que c'est un bon pas en avant pour encourager une plus grande concurrence dans l'écosystème des FNB », a dit Warren Collier, chef des iShares, BlackRock Canada, dans le communiqué annonçant le changement.Ces cinq FNB représentent 12 inscriptions à la bourse. La migration est prévue pour le quatrième trimestre de 2016.Voici les fonds concernés : iShares International Fundamental Index ETF, iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged), iShares US Fundamental Index ETF, iShares Markets Fundamental Index ETF ainsi que le iShares Canadian Fundamental Index ETF.Lorsque la migration sera complétée, la bourse NEO sera le lieu de négociation de près du quart des FNB au Canada, d'après les représentants de la bourse lancée en mars 2015.« En tant que champions de la concurrence et de l'innovation au sein de l'écosystème des FNB au Canada, nous attendons avec impatience ses premiers jours de négociation en tant que titres cotés sur NEO », a dit Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO Exchange, dans le communiqué.