BlackRock : modification de stratégie de placement

29.08.2016 - 10:28 - Finance et Investissement

BlackRock Canada modifie la stratégie de placement de trois fonds négociés en Bourse (FNB).



Les fonds visés par cette modification sont les fonds iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC), iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE) et iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI).



Ces changements visent « à clarifier et à améliorer la manière dont un processus d'optimisation de portefeuille exclusif est utilisé dans la construction des portefeuilles des fonds iShares ».



La configuration du processus d'optimisation peut varier, sous réserve de l'objectif de placement de chaque fonds, et ajustée en fonction des perspectives du marché et d'autres facteurs, comme les coûts de négociation, précise BlackRock Canada.



Le niveau de risque attribué à chaque fonds iShares reste cependant inchangé.