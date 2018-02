01.02.2018 - 09:09 - Finance et Investissement

nicolasmenijes / 123rf

Gestion d'actifs BlackRock annonce son intention de reclasser toutes les parts de catégorie Conseiller de ses fonds négociés en Bourse (FMB) en parts ordinaires des mêmes FNB iShares.

Les parts de catégorie Conseiller sont une catégorie de parts des FNB iShares sur lesquelles les FNB iShares paient des frais de service aux courtiers inscrits qui les ont souscrites pour le compte de leurs clients. Les FNB iShares ne paient aucuns frais de service à l'égard des parts ordinaires.Les parts de catégorie Conseiller sont uniquement vendues à l'égard de certains FNB iShares offerts par BlackRock Canada et leur symbole boursier comporte le suffixe « .A » ou « .B ».Au 31 décembre 2017, les parts de catégorie Conseiller représentaient moins de 1 % de l'actif sous gestion de BlackRock Canada et leur demande aurait fléchi considérablement ces dernières années.Autour du 31 mars 2018, pour chaque FNB iShares, BlackRock Canada prévoit d'abord réduire les frais de gestion annuels payables sur les parts de catégorie Conseiller d'une somme correspondant à la composante frais de service applicable aux parts en question. Puis, vers le 6 avril 2018, soit la date désignée du reclassement, les parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront reclassées en parts ordinaires correspondantes du même FNB iShares, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités de règlementation et des tiers, s'il y a lieu.À partir de la date de reclassement, les parts de catégorie Conseiller et les parts ordinaires correspondantes de chaque FNB iShares partageront les mêmes caractéristiques et la même structure de frais. Par conséquent, le reclassement n'aura pas d'incidence défavorable sur les intérêts financiers ou les droits des porteurs de parts.Chaque part de catégorie Conseiller sera reclassée dans le nombre de parts ordinaires correspondantes du même FNB iShares qui équivaut à la valeur liquidative par part de catégorie Conseiller à la date de reclassement, divisée par la valeur liquidative correspondante par part ordinaire à la date de reclassement. Aucune fraction de part ordinaire d'un FNB iShares ne sera remise au moment du reclassement. Au lieu de fractions de part ordinaire, une somme en espèces sera remise pour les parts de catégorie Conseiller résiduelles, et une telle opération sera considérée comme une disposition de parts de catégorie Conseiller à des fins fiscales.Le reclassement des parts de catégorie Conseiller en parts ordinaires entières du même FNB iShares ne devrait pas donner lieu à une disposition à des fins fiscales pour les porteurs de parts de catégorie Conseiller en ce qui a trait aux parts entières reclassées.Les parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront ensuite radiées de la cote de la Bourse de Toronto ou de la NEO Bourse Aequitas, selon le cas, à la fermeture des bureaux à la date de reclassement. Par suite du reclassement, les frais de gestion annuels et les symboles boursiers des parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront remplacés par les frais de gestion annuels et les symboles boursiers des parts ordinaires correspondantes. BlackRock Canada n'apporte aucun changement aux frais de gestion annuels payables sur les parts ordinaires.