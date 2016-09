Banque Nationale Courtage direct élimine les frais de transaction pour les FNB cotés au Canada

02.09.2016 - 14:18 - Finance et Investissement

Partager cet article

Andriy Popov_123RF Banque d’images

Banque Nationale Courtage direct élimine les frais de transactions pour les fonds négociés en Bourse (FNB) cotés au Canada et accentue du même coup la pression déjà forte appliquée sur les commissions dans l'industrie des valeurs mobilières par les courtiers escompteurs.



« En éliminant les frais de transaction pour tous les FNB cotés au Canada, nous allons rendre l'investissement en ligne encore plus accessible », a déclaré Laurent Blanchard, président de Banque Nationale Courtage direct.



Ce nouveau positionnement permet dorénavant aux clients de Banque Nationale Courtage direct d'acheter et vendre en ligne tous les FNB cotés au Canada, à la Bourse de Toronto, sans aucun frais de transaction. Aucune restriction liée à la taille du compte et au nombre de transactions ne s'applique, dans la mesure où un minimum de 100 parts est échangé.



L'objectif de ce nouveau positionnement tarifaire est clair : permettre à tous les investisseurs, sans égard à la taille de leur portefeuille, d'avoir accès au marché canadien des FNB qui se négocient en Bourse, souligne Laurent Blanchard.



Selon lui, cette annonce répond aux besoins de l'investisseur autonome d'aujourd'hui et « permet à Banque Nationale Courtage direct demeure à l'avant-garde de l'innovation. »