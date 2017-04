26.04.2017 - 08:28 - Finance et Investissement

Les ventes nettes de fonds communs de placement (FCP) ont chuté à 5,76 milliards de dollars (G$) en mars, comparativement à 9,16 G$ au cours de février.

Cette chute de 37 % est toutefois relative puisque février est traditionnellement le meilleur mois pour la vente de fonds communs alors que les investisseurs contribuent en grand nombre à leurs REER avant la date d'échéance.Les ventes de FCP en mars dernier ont par ailleurs surpassées celles de 4,54 G$ enregistrées en mars 2016, indique les données compilées par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC). Les ventes de FCP s'élevaient à 18,97 G$ au cours des trois premiers mois de 2017, en hausse de 72 % par rapport au premier trimestre de 2016.En mars dernier, les ventes nettes des fonds à long terme étaient de 5,29 G$ et celles des fonds monétaires totalisaient 472,0 M$. Les ventes nettes des fonds équilibrés étaient de 2,81 G$, tandis que les fonds obligataires totalisaient 1,70 G$ et les fonds d'actions 0,57 G$.« Les récentes statistiques démontrent par ailleurs un déclin dans la dominance des fonds de fonds », analyse James Gauthier, directeur de Politique de placement et recherche aux Services de consultation chez Gestion de patrimoine Scotia, dans son rapport d'avril 2017.Ainsi, pour la période de 12 mois terminée en mars 2016, plus de 100 % des actifs qui ont fait leur chemin dans l'industrie des fonds se sont retrouvés dans des fonds de fonds, comparativement à 82 % pour l'exercice terminé en mars 2017. Depuis le début de l'année, ce ratio est tombé à environ 50 %, évoque-t-il.