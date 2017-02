06.02.2017 - 09:11 - Finance et Investissement

BMO Investissements annonce des réductions de frais à sa gamme de fonds.

À partir du 1er février 2017, BMO réduit les frais de gestion de jusqu'à 25 points de base de 26 de ses fonds d'investissement , y compris ceux des séries suivantes : Série F, Série F (couvert), Série F6, Série T5 et Série Conseiller.BMO a aussi réduit les frais d'administration applicables à chacun des fonds BMO Catégorie actions canadiennes et BMO Catégorie dividendes de 27 à 16 points de base et de 22 à 13 points de base, respectivement.Les frais de service ou commissions de suivi applicables à certaines séries des fonds BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme, BMO Fonds universel d'obligations, BMO Catégorie revenu à court terme, BMO Fonds Étape Plus 2022, BMO Fonds Étape Plus 2025, BMO Fonds Étape Plus 2026, BMO Fonds Étape Plus 2030 et BMO Portefeuille sécurité CatégorieSélect seront aussi abaissés.BMO a également autorisé des distributions pour les titres de Série F2 de chacun des fonds BMO Portefeuille FNB équilibré et BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré, et des titres de la Série F (couvert) du BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique.