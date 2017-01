Avancée pour Kronos Technologies

20.01.2017 - 08:51 - Finance et Investissement

Kronos Technologies et VirtGroup ont créé une passerelle entre le logiciel d'arrière guichet de VirtGate et le système CRM Kronos Finance.



« Cette intégration permettra aux agents généraux d'offrir une plus grande valeur aux conseillers, a indiqué Ray Adamson, chef de la direction de la clientèle (« chief customer officer») chez Kronos. Avec le back-office VirtGate, les agents généraux pourront offrir aux conseillers plus de connectivité aux données de leurs clients. »



Virtgate est une système de gestion canadien d'arrière guichet qui inclue l'intégration de données provenant des manufacturiers de produits alors que Kronos offre des applications webs et mobiles, comme Kronos Finance CRM et Kronos ABF, qui sont conçus pour les conseillers en assurance et en investissement.



«Ce partenariat est à l'avant-garde d'une tendance positive dans notre industrie. Il y a de plus en plus de travail en collaboration entre les entreprises technologiques pour résoudre des besoins pressants à tous les niveaux du marché », indique pour sa part François Levasseur, chef de la direction de Kronos.