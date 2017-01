31.01.2017 - 09:30 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Placements AGF, une des plus anciennes sociétés de fonds communs au Canada, est devenue la plus récente promotrice de fonds négociés en bourse.

Sept FNB portant la marque QuantShares, qui poursuivent tous des approches au bêta stratégique fondées sur des méthodologies quantitatives, ont été lancés aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Quatre d'entre eux sont des FNB d'actions appartenant à des catégories canadiennes et étrangères de base. Les trois autres, de nature tactique, sont des portefeuilles de fonds de fonds mondiaux employant des FNB comme avoirs sous-jacents.



La gestion de portefeuille est exécutée par 21 professionnels du placement répartis en deux équipes collaborant sous le nom d'AGF iQ Gestion de l'actif. AGF iQ est un partenariat entre Highstreet Asset Management, filiale en propriété exclusive de la Société de gestion AGF (AGF.B), et de la société bostonienne FFCM, où AGF a une participation majoritaire.

En constituant sa division AGF iQ, AGF a choisi d'éviter une gestion active libérée des contraintes imposées par des règles. Kevin McCreadie, président et chef des investissements à la Société de placements AGF, a dit à Morningstar que les approches factorielles, outre qu'elles étaient très disciplinées et reproductibles dans le temps, permettaient à AGF d'offrir des stratégies de placement clairement différenciées sur le marché.

Blake Goldring, président du conseil et chef de la direction de la Société de Gestion AGF, a indiqué dans un entretien que la gamme de FNB QuantShares correspondait à l'engagement pris par cette société âgée de 60 ans en faveur de l'innovation et de la gestion active. Il a ajouté que l'expansion des produits AGF répondait également aux tendances du marché. La première est la popularité croissante des FNB. La deuxième est la nouvelle orientation de l'industrie en faveur des comptes à base d'honoraires dans lesquels les conseillers facturent directement les clients pour leurs services et ne reçoivent pas de commissions de suivi ou d'autres formes de rémunération provenant des sociétés de fonds.

Highstreet sera principalement responsable des quatre FNB d'actions « de base optimisées » qui investiront directement dans les actions. Ils utiliseront des modèles quantitatifs exclusifs pour choisir des actions à partir de facteurs multiples comme la croissance, la valeur, la qualité et les caractéristiques de risque. Leurs modèles intègrent aussi des critères de variance minimale afin de réduire la volatilité du portefeuille.

De plus, il existe des contraintes de risque relatives à la concentration sur des pays, industries, secteurs et titres individuels donnés. La répartition d'actifs du portefeuille doit être reconstituée et rééquilibrée tous les mois, mais Highstreet a également la souplesse de le faire à d'autres moments.

Un des fonds gérés par Highstreet, le FNB Actions canadiennes de base optimisées QuantShares, aura un mandat toutes capitalisations comprenant des sociétés plus petites. Les trois autres -- le FNB Actions américaines de base optimisées QuantShares, le FNB Actions internationales de base optimisées QuantShares et le FNB Actions de base optimisées des marchés émergents QuantShares -- sont des portefeuilles de moyenne à grande capitalisations. Alors que dans les mandats d'actions étrangères l'accent sera mis sur la détention directe d'actions, Highstreet pourra aussi détenir des FNB pour obtenir des participations à certains pays ou secteurs ou d'autres participations étrangères.

Établie à London (Ontario), Highstreet emploie une combinaison de modèles quantitatifs et d'analyse fondamentale pour gérer d'autres actifs destinés à des comptes institutionnels et des clients privés, et aux Fonds de revenu de dividendes AGF et Fonds d'actions EAEO AGF, qui sont des fonds communs de placement.

FFCM, gestionnaire de FNB et de portefeuilles de FNB au bêta stratégique devenue filiale d'AGF à la faveur d'une acquisition en novembre 2015, assumera le rôle principal de gestion du FNB d'actions mondiales et des deux FNB de répartition tactique.

Le FNB mondial d'actions Gestion tactique QuantShares, qui investit dans des FNB canadiens et américains, emploiera une combinaison de critères de valeur, de croissance et d'élan. Quant aux deux fonds de répartition tactique, le FNB Répartition multicatégorie QuantShares aura un mandat de rendement total et le FNB Répartition multicatégorie de revenu QuantShares visera à fournir un revenu courant élevé.

Les fonds tactiques gérés par FFCM détiendront des catégories d'actifs de base d'actions et d'obligations, mais auront aussi parfois une participation à des catégories d'actifs plus spécialisées, par exemple dans les infrastructures, les marchandises (y compris les métaux précieux) et l'immobilier.

Bien que FFCM gère une gamme de cinq FNB cotés aux États-Unis, ces derniers sont très différents des FNB QuantShares. Alors que les nouveaux FNB d'AGF contiennent seulement des positions longues, les FNB américains ont des mandats neutres au marché et emploient la vente à découvert et l'effet de levier. FFCM continue de gérer la Catégorie Secteurs américains AGF, produit à rotation sectorielle.

Les frais de gestion sont de 0,45 % pour les quatre FNB « de base » gérés par Highstreet, et AGF plafonne les ratios des frais de gestion de manière à ce qu'ils ne dépassent pas les dépenses de gestion. Ce niveau de prix correspond bien aux normes des FNB au bêta stratégique vendus au Canada. « Nous voulons être concurrentiels dès le premier abord », a dit M. McCreadie.

Pour le FNB d'actions mondiales et les deux mandats multicatégorie, les frais de gestion seront de 0,55 % sans compter les dépenses. AGF estime que les RFG seront de 0,85 % pour le FNB Répartition multicatégorie QuantShares, et de 0,80 % pour les deux autres. M. McCreadie fait observer que ces RFG comprennent ceux des FNB sous-jacents détenus dans les portefeuilles, et qu'il n'y aura donc pas de dédoublement des frais.