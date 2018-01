29.01.2018 - 07:22 - Finance et Investissement

3iQ, ayant obtenu l’approbation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), lance son Fonds de cryptoactifs mondial.

3iQ, un gestionnaire de fonds de placement canadien fondé en 2012 par Jean-Luc Landry et Fred Pye, et inscrit en Ontario et au Québec, lance un fonds structuré à titre de Fiducie, qui investira directement dans le bitcoin, l'ether, et le litecoin, soit trois des principaux cryptoactifs. Les parts du Fonds de cryptoactifs mondial de 3iQ seront offertes aux investisseurs qualifiés, conseillers en placements et courtiers par l'entremise de Fundserv, et aux fonds de pensions, aux institutions, et aux bureaux familials par l'entremise de placements privés.« Ce fonds est un produit sur le marché de valeurs dispensées, mais 3iQ et ses partenaires sont néanmoins très enthousiastes d'offrir l'accès à un portefeuille diversifié des principaux actifs numériques », remarque Frédérick Pye, le PDG de 3iQ. Il estime, offrir une solution permettant façon de s'exposer à cette catégorie émergente d'actifs, sécuritaire et à frais minime. Il ajoute : « 3iQ est dans une position unique au Canada d'avoir des partenariats de qualité qui incluent les services d'experts-conseils en cryptoactifs de l'ARK-Invest de New York, une sécurité de niveau institutionnel avec un dépositaire majeur, et l'accès aux liquidités dans l'univers des cryptoactifs avec des maisons de commerce établies » .3iQ désire achever sa première clôture de fonds dans les prochaines semaines.