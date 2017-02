Passionné par ses employés

01.02.2017 - Léonie Laflamme-Savoie

Martin Thibodeau, nommé au poste de président, direction du Québec, à la Banque Royale du Canada (RBC) en 2012, n'a jamais hésité à voir grand pour son équipe. Il y a quelques années, il visait le seuil des 100 G$ d'actif pour RBC au Québec. En 2011, l'actif s'élevait à 64 G$.



«Les gens me trouvaient fou lorsque j'ai formulé ce but, mais [maintenant, avec 96 G$] nous y sommes presque et nous sommes en bonne position pour dépasser la barre des 100 G$ en 2017», lance d'emblée Martin Thibodeau.