01.08.2017 - Richard Cloutier

Martin Laprise

Stéphan Bourbonnais a été nommé premier vice-président et directeur régional, Est du Canada, Gestion de patrimoine TD en 2013, et l'année suivante, l'ensemble des lignes d'affaires touchant le client fortuné ont été regroupées sous son leadership.



«Lorsque j'ai été approché par la TD, une restructuration visant à amener l'ensemble des acteurs sous un même chapeau, au niveau local, était prévue et c'est exactement le challenge qui est venu me chercher», dit-il.





Ce défi, Stéphan Bourbonnais le résume au fait de bâtir une équipe. «La notion d'équipe, ça fait partie de tout ce que j'ai réalisé dans ma carrière. Quand je regarde mon cheminement, je m'aperçois que le concept d'équipe, c'est le dénominateur commun. J'ai besoin de ça, inspirer les gens et les rassembler autour d'une vision.»

Il supervise aujourd'hui tous les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille, les banquiers privés et l'équipe de planification du patrimoine pour les familles fortunées au Québec et en Atlantique.

Stéphan Bourbonnais est d'avis que ce genre de consolidation pourrait faire école au sein de l'industrie dans les prochaines années : «Cette façon de faire attire effectivement la clientèle. On le constate dans l'exécution des dossiers avec nos clients, ça a du sens pour eux. Les clients voient un logo, une offre, et quand ils s'assoient devant nous, on est une équipe et on travaille ensemble. Lors d'une deuxième rencontre avec quelqu'un de l'organisation, les clients n'ont pas besoin de se présenter et de raconter leur histoire à nouveau.»

Les résultats sont significatifs. L'actif sous gestion des services privés au Québec a progressé de 21 % en un an et de 98 % en cinq ans pour passer de 5,3 G$ à 10,51 G$ à la fin de 2016. «C'est le double de la progression enregistrée au niveau national», affirme Stéphan Bourbonnais. En juin 2017, il évalue cet actif à environ 11,5 G$.

La réorganisation se révèle aussi une occasion extraordinaire d'attirer du talent, analyse Stéphan Bourbonnais. «Mon objectif, lorsque j'ai débuté, était de doubler le nombre de personnes, et jusqu'ici la croissance est de l'ordre de 15 à 20 % par année. L'an passé, nous avons recruté 60 personnes.» Quant au nombre de conseillers affectés aux services privés, il a crû de 4 % en un an et de 32,5 % en cinq ans, progressant de 77 à 102 personnes.

Pour Stéphan Bourbonnais, qui compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur financier, dont près de 13 à la Banque Nationale, ce succès apporte une grande satisfaction.

«Tout en passant d'une organisation dominante dans son marché [comme la Banque Nationale] à une autre qui est établie à Toronto, avec une approche un peu plus anglophone, j'ai été capable d'appliquer ma recette, et elle fonctionne», témoigne-t-il.

Sa «recette», Stéphan Bourbonnais a eu le loisir de l'affiner lors de son passage à la Banque Nationale, mais elle a surtout contribué à construire l'homme qu'il est aujourd'hui.

«Quand deux options te sont offertes, prend la plus difficile, parce que c'est celle qui va te faire sortir de ta zone de confort, t'amener à vivre d'autres expériences et te pousser à te dépasser, explique-t-il. Je travaille dans un domaine que j'aime, je provoque l'action, et quand des choix se présentent, que des décisions difficiles doivent être prises, cela améliore invariablement mon coffre à outils et fait de moi un meilleur gestionnaire.»

Âgé de 43 ans, Stéphan Bourbonnais tente d'ailleurs d'inculquer cette philosophie de vie à ses deux enfants, de 13 et 4 ans. «Ils sont dans une période critique en ce qui concerne l'âge et l'encadrement. J'ai une femme extraordinaire qui comprend la réalité de mon travail, mais l'une des belles réussites de ma carrière, c'est la conciliation travail-famille. Je joue avec mes enfants, je m'implique et je suis présent le plus possible.»

Provoquer l'action

Stéphan Bourbonnais ne se destinait pas à travailler dans le secteur financier. Ce natif de Rimouski qui a passé son adolescence à Québec visait plutôt à rejoindre l'entreprise familiale, spécialisée en consultation pour les programmes d'amélioration continue, «et à vivre un jour la passation de l'entreprise».

Servi par son talent de hockeyeur, Stéphan Bourbonnais est d'abord allé étudier au sud de la frontière. «Je ne parlais pas anglais à l'époque, alors le hockey m'a permis de faire mes études. Bien que je ne voyais pas de débouché professionnel du côté du hockey, mon talent me permettait d'essayer de vivre des expériences différentes de celles de la plupart des autres jeunes, et je l'ai fait.»

Bachelier en commerce international de la State University of New York at Plattsburgh (SUNY), dans l'État de New York, Stéphan Bourbonnais a rallié l'entreprise familiale dès sa sortie de l'université. Cela lui a valu une authentique remise en question, un an plus tard, lorsque son père a évalué sa performance. «Ce fut le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer. La personne qu'il décrivait, qu'il définissait dans son évaluation, j'ai tout de suite réalisé que ce n'était pas moi et j'ai remis ma démission sur-le-champ.»

Recruté par une filiale d'AXA assurances, Stéphan Bourbonnais a fait ses premières armes en vendant des assurances de porte en porte. «Ce fut un coup de foudre et depuis, je n'ai plus voulu quitter le secteur.»

C'est là qu'il a appris à respecter et apprécier le travail des gens du secteur des ventes, dit-il. «Des fois, tout allait vraiment bien, mais d'autres fois, je me rappelle être parfois resté assis de trois à quatre heures devant une porte en me disant qu'il faudrait bien que j'aille cogner, mais sans savoir comment j'arriverais à le faire.»