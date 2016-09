Optimisation REER-CELI : un peu de concret

01.09.2016 - DANY PROVOST*

Comme vous le savez, le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) existe depuis 2009. Depuis ce temps, on le compare au REER et on se demande quel instrument est plus avantageux pour sa retraite. Or, les réflexions sur le sujet ont évolué... au début. Depuis un certain temps, on a cependant atteint un plateau. Non pas parce que la réflexion est terminée, mais parce qu'on n'a pas de réponse à certaines questions.



Évidemment, pour les personnes qui ont suffisamment de ressources pour combler les deux instruments, il n'y a aucun problème. On remplit les deux. La notion d'optimisation intervient lorsque le contribuable doit faire un choix entre le REER et le CELI.