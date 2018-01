Occasions dans les fonds concentrés par pays

15.01.2018 - Yan Barcelo

Les clients qui souhaitent miser de façon concentrée sur des pays ou des régions spécifiques ne sont pas très bien servis dans la gamme de fonds communs canadiens, à moins qu'il ne s'agisse de pays ou de régions «évidentes», comme les États-Unis ou l'Europe - et bien sûr, le Canada. Fundata Canada ne répertorie pas, par exemple, de fonds d'actions investissant principalement dans des titres britanniques ou français. Les titres de ces pays prennent place dans quelques grandes catégories comme les actions globales, les actions internationales ou les actions européennes.



Il existe cependant une catégorie de fonds communs où certains pays et régions sont représentés, et cette catégorie s'appelle «actions géographiques». «On y trouve les fonds dont les portefeuilles sont trop concentrés dans un pays ou dans une région pour prendre place dans un fonds d'actions globales ou internationales», explique John Krisko, directeur, analytiques et données, chez Fundata Canada. Mais la sélection est petite : on n'y trouve que sept fonds, concentrés au Japon, en Amérique latine, en Inde ou en Chine, dont un qui chevauche l'Inde et la Chine.