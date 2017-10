15.10.2017 - Jean-François Barbe

Afin d'accélérer sa croissance, l'agent général Financière S_Entiel amorce une nouvelle stratégie de partenariats avec des agents généraux associés.



«En juin, nous avons procédé à l'inauguration d'un premier agent général associé, à Granby. Nous voulons en instaurer une dizaine d'autres d'ici cinq ans. En échange d'une bonification de commissions plus élevée, les agents généraux associés s'occuperont de la formation des conseillers. Étant près de leurs conseillers, ils seront beaucoup plus réactifs que des sièges sociaux. Dans le monde des agents généraux, ce n'est pas courant», dit Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires.





S_Entiel, qui exerce depuis 1982 sous divers noms, sert environ 300 conseillers en sécurité financière, dont la moitié sont considérés comme actifs.

«Depuis trois ans, la croissance de notre chiffre d'affaires est de 10 % par année. Dans le secteur des placements, la hausse annuelle moyenne a été de 25 %. Nous voulons progresser davantage en assurance. Et pour cela, il nous faudra rejoindre des conseillers plus jeunes, de moins de 15 ans d'expérience», dit Frédéric Perman.

Faciliter le référencement

Inaugurés en juin à Granby, les bureaux de l'agent général associé Les Financiers se trouvent dans un immeuble qui rassemble une dizaine de professionnels autonomes. Par exemple, on y trouve notaire, avocat, fiscaliste, comptable, courtier en assurance générale et courtier hypothécaire. Les Financiers appartient à part égales à Sébastien Berthelette et Marc-André Martel, deux conseillers en sécurité financière.

Âgé de 32 ans, Sébastien Berthelette compte plus de 10 ans d'expérience à titre de conseiller en sécurité financière. Son propre cabinet, Force financière Berthelette, existe depuis 2015.

«Les professionnels de notre immeuble sont tous sensibilisés aux bienfaits du référencement. Lorsque l'occasion se présente, on se relance facilement la balle d'un professionnel à l'autre», dit-il.

Des services de formation

Mais que veut dire être agent général associé ? «J'en rêvais depuis 10 ans ! Avant tout, cela signifie pouvoir me multiplier. J'ai la passion du service à la clientèle et j'adore faire de la formation. À mes yeux, les conseillers de demain ne seront pas des vendeurs. Ils seront à l'écoute des besoins des clients», dit Sébastien Berthelette.

Ses formations touchent à différents aspects du travail de conseiller, de l'écoute active des clients aux ventes croisées en passant par l'utilisation des médias sociaux. De plus, Les Financiers mettent l'accent sur le développement du marché des entreprises. «Le potentiel est immense», précise Sébastien Berthelette.

Une autre cible d'action de Les Financiers consiste à inciter les conseillers vieillissants à prendre des conseillers débutants sous leur aile. «Il faut beaucoup de diplomatie pour approcher des conseillers près de la retraite. Il faut leur démontrer que le partage des commissions avec un jeune pouvant s'occuper d'une portion de leur clientèle leur sera bénéfique. Cette partie n'est jamais gagnée d'avance !» dit l'entrepreneur de 32 ans.

Le copropriétaire de Les Financiers affirme avoir déjà atteint son seuil de rentabilité : «Nous avons près de 20 conseillers sous contrat et nous comptons terminer l'année avec de 35 à 40 conseillers.»

Pour sa part, Financière S_Entiel fournira les services d'arrière-guichet (back-office) et de plateformes technologiques. De plus, les dirigeants de S_Entiel joueront un rôle de «consultants d'affaires» auprès des agents généraux associés.

Aux yeux de Frédéric Perman, les avantages de la nouvelle stratégie de S_Entiel sont doubles.

D'une part, les ventes augmenteront en raison de meilleurs référencements dus à la proximité géographique. «Les gens qui se connaissent se redirigent les uns aux autres de façon naturelle. Par exemple, si je suis notaire à Granby, j'enverrai sans doute mes clients vers un prêteur hypothécaire de Granby et non de Laval», illustre Frédéric Perman.

De plus, les agents généraux associés sont plus en mesure de repérer, recruter et former des conseillers dans différentes zones géographiques, car ils connaissent leur milieu. Une des principales cibles de S_Entiel consiste d'ailleurs à intéresser les jeunes au travail de conseiller.

«Les conseillers plus jeunes sont davantage ouverts aux ventes croisées», note Frédéric Perman.

Profil des futurs associés

Quel est le profil type idéal des futurs agents généraux associés de Financière S_Entiel ?

«Il s'agit de conseillers d'élite pouvant générer au moins 200 000 $ de primes par année. Âgés de moins de 55 ans, ces conseillers d'élite sont des entrepreneurs dans l'âme. Ils veulent peut-être cesser de vendre, car ils souhaitent bâtir une entreprise. Ils savent que les cabinets doivent maintenant fonctionner en réseau. Ils veulent former les jeunes conseillers aux secrets du métier. Ils désirent également renforcer les compétences des conseillers actuels, y compris les conseillers d'élite», explique Frédéric Perman.