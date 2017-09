01.09.2017 - Jean-François Barbe

ilexx / 123RF Banque d'images

Depuis 1994, plus de 4,5 millions d'emplois manufacturiers ont disparu des États-Unis.

Selon une, l'introduction d'un robot industriel provoque l'élimination de trois emplois manufacturiers et de trois autres emplois reliés à l'économie de services.La recherche met en évidence que les régions touchées mettent beaucoup de temps à se diversifier, bien plus de 20 ans.Les hommes sont plus touchés que les femmes, car ils sont moins enclins à se recycler dans des emplois moins bien payés.Or, la tempête de la robotisation ne fait que commencer à se lever. Selon les données de l'International Federation of Robotics citées dans l'étude, les États-Unis sont lents à intégrer des robots à l'usine. Entre 1993 et 2007, l'Europe de l'Ouest a incorporé 1,6 robots industriels pour 1 000 travailleurs, comparativement à un seul aux États-Unis.Citant des consultants, les chercheurs précisent que le nombre de robots industriels pourrait quadrupler chez nos voisins du Sud au cours de la prochaine décennie.Les Américains en viendront-ils à interdire l'introduction des robots comme ils tentent d'abaisser le sous-emploi des zones désindustrialisées en fermant leurs frontières à l'immigration et à l'importation de biens manufacturés des pays à bas coûts de main-d'oeuvre ?