15.02.2018 - RICHARD CLOUTIER

Martin Laprise

«Moi, je suis à l'aise dans l'inconfort. Si certains trouvent ça désagréable, pour ma part, dès que je suis à l'aise, je n'ai plus de fun», lance Stéphane Rochon, président et chef de la direction d'Humania Assurance.



Par exemple, lorsqu'il a été approché afin de succéder à Richard Gagnon à la tête d'Humania, Stéphane Rochon a rapidement annoncé ses couleurs. «Si vous voulez continuer "petit train va loin", ce qui est une stratégie très légitime, je ne suis pas la bonne personne. Cependant, si vous voulez regarder vers l'avenir, c'est-à-dire procéder à la numérisation complète de l'organisation, je vais être votre gars. Sachez toutefois que lorsque l'on parle de numérisation, c'est du risque, du changement de compétences, de la restructuration interne. Bref, c'est complètement autre chose.»





Sa nomination, rendue publique en novembre 2016, a réjoui Richard Gagnon, qui quittait Humania pour la retraite après 13 ans passés en poste.

«J'étais très content de le voir me remplacer, confirme Richard Gagnon. Stéphane, c'est un hyper-actif, un visionnaire intuitif qui a une soif insatiable d'apprendre. C'est monsieur innovation et, bien qu'il soit très centré sur les résultats, il documente ses intuitions avant de sauter dans la mêlée.»

Richard Gagnon connaît bien Stéphane Rochon, qui est entré une première fois chez Humania, alors connu comme La Survivance, en 2003. Il y a passé plus de 12 ans à titre de vice-président aux ventes avant d'aller chez Munich Re Canada, en janvier 2016.

À l'époque, l'assureur de Saint-Hyacinthe venait de faire le virage des agents captifs vers le courtage. «Le problème, c'est que le portfolio de produits n'était pas du tout adapté à ce marché et que parmi les 120 gars ayant passé du statut d'agent à celui de courtier, il y en a 60 qui n'ont pas suivi. Mon mandat a donc consisté à refaire le portefeuille de produits et à bâtir un réseau de distribution», évoque Stéphane Rochon.

Une série de produits a alors été lancée et de nouveaux marchés ont été ouverts. Au tournant des années 2010, le nombre de conseillers était trop élevé et il a fallu revoir le modèle d'affaires, indique Stéphane Rochon. «Déjà, Amazon et compagnie commençaient à lever et je comprenais que des changements importants étaient requis.»

Stéphane Rochon a amorcé en 2012, à temps partiel, un MBA en Affaires électroniques, E-Commerce à l'Université Laval, qu'il a terminé en 2016. Humania a lancé pour sa part en 2013 son premier produit en ligne : Assurance sans examen médical permet notamment d'assurer des gens souffrant du sida ou atteints du cancer, «ce qui était exceptionnel, car à l'époque, personne ne le faisait».

Le choix du Web s'est imposé pour ce produit. «On ne s'est alors pas dit qu'on allait devenir numérique. Seulement, c'était la meilleure solution pour aborder ce marché, puisqu'elle permet d'apporter des changements en quelques minutes, que ce soit dans le taux, les questions ou la police. Ce fut un succès, ça nous a apporté une agilité formidable et, en 2014, la décision fut prise : plus rien ne sort en format papier de chez nous et nos prochains produits seront tous numériques», raconte Stéphane Rochon.

Le lancement des produits Enfants360, puis de la plateforme web HuGO, qui intègre le recours à l'intelligence artificielle, ont suivi. S'il estime que c'est la voie qu'il fallait prendre, Stéphane Rochon confirme que ce ne fut pas facile pour autant, car le réseau de distribution n'était pas prêt. «Il faut dire que les courtiers sont assez âgés, mais nous n'avons pas voulu faire de bimode, avec du papier et du Web. Nous avons dit : " Vous voulez vendre chez nous, vous allez vendre comme ça".»

HuGO connaît un grand succès commercial, affirme Stéphane Rochon. Plus de 1 400 conseillers à l'échelle du Canada utilisaient la plateforme HuGO à la fin de décembre 2017, et la valeur des couvertures d'assurance vie souscrites par cette plateforme était de 2,5 G$. Rappelons que HuGO est une plateforme web qui utilise l'analyse prédictive pour évaluer les risques de décès. Elle permet aux conseillers en sécurité financière d'offrir jusqu'à 1 M$ d'assurance vie temporaire en 15 minutes pour environ 65 % des clients, sans papier ni signature.

Bien qu'au 31 décembre 2016 40 % des ventes d'Humania étaient effectuées en ligne par l'entremise de conseillers indépendants, Stéphane Rochon est formel : «Notre plus grand défi, c'est de changer le comportement du courtier.»

Le retour de Stéphane Rochon dans le giron d'Humania en 2016 a accéléré le virage numérique de l'assureur. Aujourd'hui, dit-il, la culture de l'entreprise est à la limite d'une culture de start-up. Les produits sont développés dans un mode agile, les livrables sont toutes les deux semaines et les projets sont conclus en quatre mois. Auparavant, il fallait des mois pour penser un produit.

Cette évolution a nécessité une adaptation de la part des employés, et elle ne fut pas aisée, confirme-t-il. Humania a investi beaucoup en formation continue et mise sur la rétroaction. «C'est fou à quel point, quand tu reconnais les succès, tu récoltes de l'adhésion. Et je le répète, le but, c'est de faire grandir l'entreprise à Saint-Hyacinthe.»

Humania Assurance, dont les origines remontent à 1874, compte environ 200 employés en incluant ceux de ses filiales, et sert plus de 200 000 mutualistes. Son actif totalisait 535 M$ au 31 décembre 2016, en hausse de 21 M$ par rapport à 2015.

S'il évalue le taux de croissance du chiffre d'affaires enregistré au Québec à 10 %, Stéphane Rochon est d'avis que le développement d'Humania viendra de l'extérieur du Québec, principalement de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. En 2016, 43 % des ventes d'assurance individuelle d'Humania Assurance et de sa filiale La Survivance-Voyage ont été réalisées hors Québec.

Coup du destin