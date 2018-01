Manquement au devoir de surveillance

01.01.2018 - Julie-Martine Loranger*

sebra / 123rf

Dans l'affaire Cavalaris, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières1 a accepté une entente de règlement qui proposait une amende de 60 000 $ et des frais de 5 000 $, entre autres, sur la base des faits précis du dossier, de la nature de la surveillance inadéquate et de l'incidence de la sanction sur le plan de la dissuasion.



La formation d'instruction s'exprime comme suit :



«La surveillance adéquate des comptes des représentants inscrits est essentielle pour assurer une conduite éthique, l'équité des opérations et l'intégrité du secteur du placement. Il faut considérer les manquements à cette obligation comme graves.»2