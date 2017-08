Les meilleures stratégies défensives pour investir en Chine

01.08.2017 - François Normand

David Castillo Dominici_123RF Banque d'images

Alors que l'économie mondiale reprend des forces, la Chine poursuit sa décroissance, confirme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Quelles sont dans ce contexte les meilleures stratégies défensives pour les investisseurs exposés au marché chinois ou qui veulent s'y exposer ?



Dans ses plus récentes prévisions, l'OCDE table sur un PIB chinois qui progressera de 6,6 % en 2017, puis de 6,4 % en 2018. Les deux années précédentes, soit 2015 et 2016, l'économie chinoise avait aussi décéléré, passant d'un rythme de 6,9 % à 6,8 %.