01.09.2017 - Yan Barcelo

«Ma spécialité n'est pas de deviner la direction des marchés, mais de construire des portefeuilles toutes saisons», affirme Dennis Fong, spécialiste de fonds, stratégie de fonds d'investissement, chez BMO Nesbitt Burns.



BMO Nesbitt Burns affiche en tout temps une liste de 35 à 40 fonds recommandés, liste à l'élaboration de laquelle participe Dennis Fong. Pour ce faire, il a mis au point un processus élaboré de sélection.





Tout commence avec un filtre appliqué aux bases de données de Morningstar, où il compare des facteurs de constance des rendements, de protection à la baisse, de volatilité.

Le fonds qui passe ce premier filtre est ensuite évalué pour d'autres facteurs : secteurs d'investissement, nombre de titres en portefeuille, rendements ajustés selon le risque, distribution géographique, historique des rendements, marchés dans lesquels il a une meilleure performance.

Puis vient la rencontre avec les gestionnaires, pour sonder leur processus et leur philosophie d'investissement. L'objectif est de déterminer d'où vient le supplément de performance du fonds «et de veiller à ce qu'il soit constant et reproductible», insiste Dennis Fong.

Ce processus a permis de repérer trois fonds dont la performance et les caractéristiques sont particulièrement attrayantes.

Fonds de Revenus de Dividendes

Manufacturier : Manuvie

Création : mars 2012

Actif sous gestion (ASG) : 2,23 G$ (au 31 mai 2017)

Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,27 %

Rendement annualisé depuis cinq ans : 14,8 %

«Le processus unique et distinctif des gestionnaires est la chose que j'aime par-dessus tout dans ce fonds», affirme Dennis Fong. Sous la direction d'Alan Wicks, l'équipe compose le portefeuille comme un «conglomérat».

Ce conglomérat est composé de différentes «lignes d'affaires», c'est-à-dire des secteurs d'investissement, et tout comme dans un holding, chaque ligne doit livrer des profits. Ainsi, dans une ligne d'affaires, les gestionnaires voudront s'assurer que le niveau d'endettement n'est pas trop élevé, ou que les profits ne sont pas liés à des facteurs de performance étrangers à la mission de base.

«Leur processus est très rationnel, systématique et, surtout, reproductible», souligne Dennis Fong. Et, détail qu'il affectionne, tous les gestionnaires sont demeurés en place depuis la création de l'équipe de départ, en 1996.

«Il ne s'agit pas d'un modèle quantitatif construit à partir de données financières tirées d'une base de données, fait ressortir Dennis Fong. Tout est élaboré à partir d'une recherche fondamentale, de la rencontre avec le management et d'une compréhension de la dynamique des marchés.»

La performance confirme la valeur de l'approche. Les rendements annualisés sur un, trois et cinq ans sont respectivement de 13,5 %, 11 % et 14,8 %, le tout avec un profil de risque moyen. Et la résistance à la baisse est très ferme : depuis la création du fonds, sa plus forte perte a été de -5 %, alors que celle du S&P/TSX a été de -14,3 %.

Fonds Expansion Canada

Manufacturier : Fidelity

Création : juillet 1994

ASG : 2,96 G$ (au 31 mai 2017)

RFG : 2,27 % (série B)

Rendement annualisé depuis 10 ans : 8,3 %

Voici un fonds centré sur les titres canadiens, mais pas exclusivement, car 50 % du portefeuille peut être investi à l'étranger. L'attrait principal tient ici au gestionnaire Mark Schmehl, «dont l'approche est passablement distinctive», note Dennis Fong.

Mark Schmehl se focalise sur les entreprises qui présentent du «changement positif» en laissant de côté les signaux fondamentaux habituels. La formule peut sembler banale, jusqu'à ce qu'on réalise que cela entraîne le gestionnaire vers deux extrêmes : les titres de type très valeur ou, à l'opposé, les titres à très fort potentiel de croissance.

Par exemple, il a détenu plusieurs titres liés à la marijuana médicale, mais a tout vendu quand la drogue a été légalisée. Même jeu dans les titres énergétiques : il a acheté au plancher quand les titres se sont écroulés, puis a vendu une fois la reprise amorcée. «Sa force est de savoir quand vendre», estime Dennis Fong.

Attention, Mark Schmehl n'est pas un investisseur momentum, une approche qui consiste à anticiper les résultats trimestriels des entreprises. Les changements positifs qu'il repère sont des revirements dans les marchés propres aux entreprises qu'il achète.

Ici aussi, la formule trouve sa preuve dans des rendements impressionnants. Sur un an, au 31 mai : 17,41 % ; sur trois ans : 13,88 % ; sur cinq ans : 19,61 %. Plus étonnant encore : le rendement depuis la création du fonds, en 1994, est de 11,36 %.

Fonds chefs de file mondiaux Black Creek - série B

Manufacturier : Placements CI

Création : janvier 2005

ASG : 2,1 G$ (au 26 juin 2017)

RFG : 2,48 %

Rendement annualisé depuis 10 ans : 8,3 %

Ce fonds de titres mondiaux, géré par Bill Kanko, est étonnamment concentré (seulement de 20 à 30 titres) malgré un actif substantiel. «La grande distinction de ce gestionnaire tient à ce qu'il n'achète pas des titres boursiers, il achète des entreprises», dit Dennis Fong.

La clé de l'approche, juge Dennis Fong, tient à «la production d'idées», essentiellement une façon de se positionner par rapport aux attentes du milieu financier. Ainsi, le milieu entretient des attentes de valeur et de revenus, mais à partir de considérations surtout financières. En gardant à l'oeil l'entreprise, et non le titre, Bill Kanko s'affaire à repérer d'autres générateurs de revenus.

Et il semble y réussir avec éclat, car les rendements ici aussi sont au rendez-vous. Sur un an, ils s'élèvent à 21,68 % ; sur trois ans, à 13,57 % ; sur cinq ans, à 19,52 %.

La forte concentration de titres comporte évidemment des risques, reconnaît Dennis Fong. Par exemple, l'accident survenu à un navire de Carnival Cruise, qui occupait la deuxième position en importance dans le portefeuille, a eu de fortes répercussions sur la performance. «Par contre, la bonne performance n'est pas diluée», fait remarquer Dennis Fong.