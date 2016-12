Les fonds communs, toujours des produits de choix

01.12.2016 - Tessie Sanci

Partager cet article

Bien que l'accent de plus en plus prononcé sur la divulgation des frais et l'offre de produits moins coûteux mettent de la pression sur les fonds communs de placement (FCP), ceux-ci restent le produit de placement de choix, tant auprès des investisseurs que des conseillers en services financiers. Cependant, des signes montrent que les fonds négociés en Bourse (FNB) les rattrapent lentement mais sûrement.



En tout, un tiers (33 %) des Canadiens investit dans les FCP, ce qui rend ces produits plus populaires que les actions, les FNB et les fonds distincts. Les fonds communs sont également le produit de choix pour les Canadiens qui ont un conseiller. Parmi ces investisseurs, 46 % disent détenir des FCP, 27 %, des actions, et 25 %, des certificats de placement garanti (CPG).