15.01.2018 - Rudy Mezzetta

imtmphoto / 123rf

Les entreprises de services financiers qui mettent l'accent sur le fait que leurs conseillers établissent avec leurs clients des relations solides fondées sur le professionnalisme, la confiance et une excellente communication sont plus susceptibles de s'assurer la fidélité des clients et de retenir ces clients à long terme, selon une récente recherche effectuée par Credo Consulting.



Plus précisément, parmi les firmes étudiées par la recherche pancanadienne de Credo, les conseillers de Raymond James et RBC Dominion valeurs mobilières (RBC DVM) ainsi que ceux d'Investment Planning Counsel (IPC) entretenaient les plus fortes relations avec leurs clients.





Par contre, les conseillers du réseau de succursales de détail des principales banques et institutions financières tendent à entretenir les plus faibles relations avec les clients. En effet, les participants au sondage qui recevaient les services de ces conseillers avaient moins tendance à leur attribuer des traits de personnalité positifs, étaient moins à l'aise de leur parler de leurs problèmes et de leurs inquiétudes, et étaient plus susceptibles d'envisager de changer de conseiller.

«À mesure que les investisseurs s'enrichissent, ils tendent à bénéficier des services de conseillers plus expérimentés, plus compétents et plus solides, dit Hugh Murphy, directeur général chez Credo. Dans [cette] recherche, on constate que lorsque les relations sont plus profondes - et ces relations plus profondes existent plus sérieusement dans les courtiers de plein exercice et dans les cabinets multidisciplinaires - les [clients] investisseurs attribuent plus souvent des traits de personnalité positifs à leurs conseillers parce qu'ils connaissent mieux ces derniers.»

La recherche de Credo fait partie de l'étude intitulée «Rating and Ranking the Advice Complexes : Investors and the Advisors They Work With», menée dans le cadre de l'étude sur la Zone de confort financier, un sondage pancanadien réalisé auprès des consommateurs en partenariat avec le Groupe Finance de TC Media, qui publie Finance et Investissement.

Credo a sondé plus de 25 000 Canadiens sélectionnés de manière aléatoire sur leurs attitudes face à leur situation financière et sur leurs priorités pour 2016 et 2017. Le rapport se concentre sur les réponses de 12 000 participants qui ont indiqué qu'ils avaient un conseiller, et a présenté les résultats par firme.

Credo a demandé aux participants du sondage qui avaient un conseiller d'indiquer quels traits de personnalité ils attribueraient à leur conseiller parmi 25 qualificatifs dont «professionnel», «bien informé», «digne de confiance», «honnête», «fiable», «réceptif», «partage l'information» et «innovateur». Les répondants pouvaient cocher autant de qualificatifs qu'ils le voulaient. (Voir le tableau ci-bas.)

Par rapport aux autres firmes, les entreprises dont les clients attribuaient à leurs conseillers le plus souvent certains de ces traits de personnalité positifs, ou tous ces traits, étaient souvent aussi celles dont les clients disaient se sentir plus à l'aise de parler de leurs problèmes avec leur conseiller. Les clients de ces firmes étaient également moins enclins à envisager de chercher un nouveau conseiller.

Les clients d'IPC ont été parmi les plus enclins à désigner leur conseiller comme ayant plusieurs traits de personnalité positifs. Par exemple, 85,9 % des clients qui avaient un conseiller chez IPC l'ont décrit comme «bien informé» ; 65,6 % ont coché «partage l'information» ; et 17,2 % l'ont décrit comme «innovateur». Pour chacune de ces trois catégories, les conseillers d'IPC ont reçu le plus haut pourcentage de réponses positives de leurs clients par rapport aux firmes du sondage.

De plus, les répondants ayant un conseiller chez IPC ont attribué une note moyenne de 8,7 quand on leur a demandé de donner une note à l'énoncé «Je me sens à l'aise de parler de mes inquiétudes et interrogations avec mon conseiller en services financiers» sur une échelle de 1 à 10. Ceci représente la plus haute note de tous les cabinets multidisciplinaires.

Finalement, quand on a demandé aux participants du sondage s'ils envisageaient de chercher un nouveau conseiller, seulement 6 % de ceux qui avaient un conseiller chez IPC ont répondu par l'affirmative, ce qui représente le plus bas pourcentage de toutes les firmes présentées dans le sondage.

Les conseillers d'IPC dépassent de plus en plus les questions traditionnelles des objectifs de placement et de l'horizon temporel, et se concentrent sur l'identification des principales priorités et des valeurs fondamentales des clients, dit Sam Febbraro, premier vice-président, services de conseil chez IPC : «Beaucoup plus de conseillers posent aux clients des questions comme "Qu'est-ce que l'argent signifie pour vous ?" Ils vont demander : "Quel est votre conseiller idéal ?"»

Par rapport aux courtiers de plein exercice du sondage, Raymond James se démarquait parmi les diverses catégories de personnalité. Par exemple, 71,6 % des clients ayant un conseiller chez Raymond James l'ont qualifié de «digne de confiance», et 58,1 % l'ont décrit comme «réceptif», ce qui représente le plus haut pourcentage de réponses positives des clients par rapport à toutes les firmes.

De plus, les participants du sondage ayant un conseiller chez Raymond James ont donné une note moyenne de 8,8 sur 10 à l'énoncé «Je suis à l'aise de parler de mes inquiétudes et interrogations avec mon conseiller en services financiers». Ce qui lie ce résultat à la troisième note moyenne parmi les notes les plus élevées de toutes les firmes du tableau.

Par ailleurs, quand on a demandé aux participants s'ils envisageaient de chercher un nouveau conseiller, seulement 17 % de ceux ayant un conseiller de Raymond James ont répondu par l'affirmative.

Les résultats relativement forts de Raymond James sont probablement attribuables à l'engagement de la firme à promouvoir une culture entrepreneuriale et indépendante, suggère Richard Rousseau, vice-président exécutif et chef du service de la gestion de patrimoine chez Raymond James.

«Je crois essentiellement en une relation professionnelle entre le client et [le conseiller], dit Richard Rousseau, par opposition à une relation d'employé selon laquelle la personne agit davantage pour le compte du directeur de la succursale ou de la firme.»