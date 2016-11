15.11.2016 - RICHARD CLOUTIER

Gaétan Veillette n'en démord pas : les planificateurs financiers devraient avoir leur propre ordre professionnel. Cependant, sa façon d'y parvenir diverge de celle que prône l'Institut québécois de planification financière (IQPF).



La vision de celui qui est planificateur financier et Fellow Administrateur agréé (Adm.A.) : entrer dans le système professionnel par l'intermédiaire de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (OAAQ).





Le planificateur financier (Pl. Fin), «qui relève actuellement de l'Autorité des marchés financiers (AMF), se qualifie de professionnel, alors que c'est un titre d'emprunt, ce n'est pas un titre légalement reconnu. Si l'on veut être un vrai professionnel, il faut relever du Code des professions.»

Pour y parvenir, Gaétan Veillette estime qu'il vaut mieux positionner le rôle du Pl. Fin. «Si on ne l'élargit pas, si le dossier est cheminé tel quel, il n'y a aucun espoir que le législateur acquiesce à la requête et il serait déraisonnable de s'attendre à un encadrement éventuel par le système professionnel. La seule voie d'ouverture consiste à utiliser la porte du volet patrimonial [de l'OAAQ].»

Rappelons qu'en 2008, l'Office des professions du Québec recommandait de ne pas créer d'ordre des Pl. Fin. Gaétan Veillette n'en est pas à sa première divergence de vision avec l'IQPF, qui estime que le titre de planificateur financier doit malgré tout être retiré de l'encadrement découlant de la Loi sur la distribution de produits et services financiers afin de créer un ordre.

Gaétan Veillette, qui est aussi représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière chez Groupe Investors, a été impliqué en 2002-2003 dans les négociations avec le gouvernement du Québec sur le projet de loi 107 portant sur la révision de l'encadrement du secteur financier, alors qu'il présidait le secteur Planification financière de l'OAAQ.

Surtout, Gaétan Veillette a été le fer de lance du repositionnement de l'OAAQ relativement à la planification financière vers l'administration patrimoniale, destiné à «enrichir le modèle de pratique généralement reconnu du planificateur financier (Pl. Fin.) en lui permettant, par exemple, de prendre des rôles de fiduciaire liquidateur, administrateur de biens d'autrui, séquestre nommé par la Cour».

«Ça a été l'une des oeuvres de vie de ma carrière», dit-il. La démarche a mené, en 2004, à la mise en vigueur d'un programme de formation de l'OAAQ menant au titre de Gestionnaire de patrimoine privé (GPP), titre reçu par une première cohorte de plus de 110 membres Adm.A. Pl. Fin.

L'OAAQ a administré le titre GPP jusqu'en 2006, soit jusqu'au moment où l'Office des professions du Québec lui a demandé «de ne plus utiliser d'acronymes non enchâssés dans le Code des professions, afin de ne pas semer de confusion dans le public», selon l'explication fournie à cette époque par Denise Brosseau, alors directrice générale de l'OAAQ, lors d'un entretien avec Finance et Investissement.

Parallèlement, en mai 2006, l'AMF proposait d'ajouter le titre de GPP à la liste des titres similaires à celui de planificateur financier et qui «ne peuvent donc être utilisé par quiconque». Ce règlement, qui a sonné le glas du titre de GPP, est entré en vigueur le 30 août 2007.

L'abandon du titre GPP «fut une grande déception» pour Gaétan Veillette, mais se révèle aujourd'hui comme une occasion, estime-t-il.

«Il y avait à l'époque un mouvement pour créer un ordre professionnel exclusif aux planificateurs financiers, et de notre côté, nous arrivions en parallèle avec un programme comportant un nouveau titre, évoque-t-il. Ce qui est toutefois formidable, c'est que malgré l'abandon du titre, le programme en administration patrimoniale a subsisté. Il est encore bien actif et je pense qu'il a un beau potentiel de développement».

De formateur à conseiller

Natif de Sainte-Thècle, en Mauricie, Gaétan Veillette grandit sur une ferme laitière au sein d'une famille qui comptait 11 enfants. Après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il amorce en 1980 une carrière de formateur. D'abord chez Dale Carnegie, puis à compter de 1982 au sein de la firme Perform.

«La formation est une passion pour moi, tout comme la relation d'aide. J'aime documenter», dit-il.

Chez Dale Carnegie, Gaétan Veillette fait la connaissance de Laurent Wermenlinger et de son épouse. Celui-ci est alors directeur régional chez Groupe Investors. Gaétan Veillette devient, à cette époque, un client du Groupe Investors et se familiarise avec leurs concepts d'épargne et d'investissement. Il entre dans l'organisation en août 1990 et le 1er janvier 1992, il devient directeur de division au bureau de Montréal / Centre-ville.

«Laurent m'a incité à venir chez Groupe Investors. Il est aussi celui qui m'a incité à devenir membre de l'OAAQ», évoque-t-il.

Gaétan Veillette figure parmi les membres de l'OAAQ à compter de 1992. Il s'implique aussitôt auprès du comité de travail du secteur Planification financière (P.F.) et occupe au fil des ans plusieurs fonctions officielles qui l'amèneront à s'engager dans de grands dossiers. Il est notamment le principal concepteur et coordonnateur du comité de rédaction de la première édition du Guide des meilleures pratiques en gestion de patrimoine privé, publié en 2004 par l'OAAQ.

À la même époque, il fait partie de la première cohorte d'étudiants diplômés du programme de l'IQPF. Impliqué également auprès de l'IQPF, Gaétan Veillette siègera à son conseil d'administration de 1998 à 2000. Il contribue aussi activement à la révision du règlement de base de l'IQPF et à l'établissement de ses normes de formation de base et continue.