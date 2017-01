Le Top 25 de l'industrie financière fait peau neuve

19.01.2017 - 15:58 - Finance et Investissement

Partager cet article

Martin Laprise

Le Top 25 de l'industrie financière de Finance et Investissement, qui rend hommage à 25 cadres et hauts dirigeants habitant et travaillant au Québec qui se sont illustrés au cours de la dernière année, fait peau neuve pour sa 17e édition.