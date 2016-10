01.10.2016 - Sophie Stival

L'obligation de calculer le rendement en fonction des flux de trésorerie plutôt que de la durée sème la confusion.



L'adoption du taux de rendement pondéré en fonction des flux monétaires externes est une grande source d'inquiétude pour les conseillers. Cette méthode de calcul, qui tient compte des dépôts et des retraits du client, diffère du taux de rendement pondéré en fonction du temps que plusieurs firmes utilisaient jusqu'ici dans leurs comptes rendus de performance.





Même si la seule méthode obligatoire est le rendement pondéré en fonction des flux monétaires externes, les institutions financières peuvent désormais présenter les deux types de performance dans le rapport du MRCC 2 ou le faire de manière distincte à l'aide d'un relevé séparé.

Elles devront fournir des rendements historiques dans la mesure où ces données sont fiables. Certaines pourraient reculer jusqu'à la date d'ouverture du compte et montrer des performances sur 1 an, 3 ans, 5 ans et même 10 ans.

«L'an prochain, plusieurs firmes ne seront pas en mesure de reculer plus loin qu'au 1er janvier 2016, ce qui est le minimum requis, nuance Susan Silma. Certains clients diront à leur conseiller : j'ai un compte avec toi depuis 20 ans, où est passée ma performance historique ?» Selon elle, si les données historiques obtenues par les deux approches n'ont pas la même durée, plusieurs acteurs opteront pour des comptes rendus distincts. «Cependant, une grande part des firmes qui n'ont jamais présenté jusqu'ici le rendement pondéré en fonction du temps ne le feront pas davantage», croit Claude Paquin. Elles divulgueront simplement la méthode obligatoire.

Claude Paquin rappelle que le calcul des rendements est la responsabilité des firmes, et non pas du conseiller. «Elles devront reculer aussi loin qu'elles le peuvent dans le temps et elles devront se justifier. Autrement dit, on ne pourra pas choisir une date arbitrairement afin d'améliorer la présentation aux clients», précise Claude Paquin.

Les gestionnaires de portefeuille risquent de tenir davantage à conserver l'historique des rendements pondérés en fonction du temps puisque celui-ci reflète leur performance sans égard aux dépôts et aux retraits du client. C'est aussi plus pertinent aux fins de comparaison avec un indice de référence.

«Particulièrement dans le cas des comptes gérés, les firmes voudront, dans la mesure du possible, fournir un tel historique de rendement. Ce pourrait aussi être le cas pour certaines lignes d'affaires ou sur une base ponctuelle», précise la directrice générale de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), Naomi Solomon.

Comprendre le taux de rendement

Mais comment expliquer au client qu'un même placement puisse avoir deux taux de rendement complètement différents, soit un rendement positif et un rendement négatif, par exemple ? Selon PWL Capital, la différence peut représenter sur 5 ans une différence absolue de presque 6 %, soit entre - 1,78 % et + 4,16 %. «C'est là toute la difficulté. Encore aujourd'hui, il existe plusieurs idées fausses auxquelles les conseillers eux-mêmes adhèrent à propos du calcul du rendement en fonction des flux monétaires», observe Susan Silma.

Lors d'un récent séminaire, cette dernière a constaté qu'environ 60 % de l'auditoire croyait que le rendement d'un placement (portefeuille) devait absolument baisser si le client retirait des sommes de son compte durant la période. «Pourtant, ce n'est pas le cas. Le rendement pourrait augmenter ou baisser, et cela dépendra du moment dans l'année où le montant est retiré», résume Susan Silma. Si le marché baisse beaucoup après le retrait, cela pourrait donc améliorer la performance du portefeuille. Ce sera souvent circonstanciel, et le client ou le conseiller n'y sont pour rien.

Afin d'avoir des conversations fructueuses, le conseiller doit être à l'aise et comprendre tous ces concepts. «Il doit suivre de la formation où on lui expliquera, par exemple, pourquoi la performance du portefeuille, selon le type de méthode de calcul utilisé, réagira positivement ou négativement à différents évènements, comme un retrait, un dépôt, un marché baissier ou un marché haussier», précise Susan Silma.

D'après Claude Paquin, les conseillers qui se donneront la peine de suivre ces formations joueront pleinement leur rôle d'éducateur auprès du client, et ils auront une longueur d'avance sur les autres. «Ces discussions permettront d'approfondir le lien de confiance qui existe entre le conseiller et son client», croit-il.

Se préparer aux questions

Malgré l'entrée en vigueur le 15 juillet 2016 de la dernière phase du MRCC 2, la plupart des firmes ont choisi de présenter les relevés de frais et de performance en suivant le calendrier civil. «Ainsi, dès le début de 2017, les clients recevront leurs premiers comptes rendus et des questions surgiront», affirme Susan Silma.

La cofondatrice de CRM2 Navigator a aussi travaillé près d'une décennie pour la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) où elle a participé activement à la mise en oeuvre du MRCC 2. Sa firme a mené plusieurs recherches et organisé à travers le pays des groupes de discussion avec des conseillers et des clients afin de connaître leurs appréhensions et les défis à relever dans le cadre de la dernière phase du MRCC 2.

«On constate que les conseillers sont très curieux de voir à quoi ressembleront ces relevés de performance et de frais. Il serait donc fort utile que les firmes leur présentent dès que possible une ébauche afin qu'ils puissent se préparer à répondre aux interrogations de leurs clients», recommande Susan Silma.