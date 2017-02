01.02.2017 - Kathy Noël

Trouver quelqu'un qui ne connaît pas Gilles Garon dans le Bas-Saint-Laurent est tout un défi ! Ce planificateur financier, dont le cabinet sert 2 500 clients dans la région, est aussi le maire des 5 000 citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac.



«C'est un peu comme si j'avais deux vies !» lance le principal intéressé, qui se décrit lui-même comme un «réseauteur de nature», qui a fait de ses talents d'entremetteur la mission d'une vie.





Mentor auprès des entrepreneurs de sa région, maître de stage pour les apprentis conseillers et philanthrope à ses heures, cet homme met son énergie inépuisable au service de sa collectivité depuis 40 ans.

Voilà pourquoi Gilles Garon reçoit le prix du Conseiller le plus engagé dans sa communauté en 2016, décerné par Finance et Investissement.

À la fois dans son rôle de maire et de conseiller, il a su tisser des liens entre les gens, établir des relations de confiance et ainsi renforcer l'économie et le dynamisme de sa région.

Né à Notre-Dame-du-Lac, Gilles Garon a été élevé au sein de l'assurance. Il a commencé sa carrière en 1976 au cabinet fondé par son père. À la suite du décès subit de ce dernier, en 1980, il a repris le flambeau de l'entreprise avec les associés de l'époque. Il n'avait que 24 ans.

Dans le métier de conseiller, Gilles Garon évolue comme un poisson dans l'eau. «C'est un métier de relations et je suis un gars de relations, c'est dans ma nature, dit-il. Mon père disait toujours qu'en assurance, sur 100 qui commencent, il en reste dix au bout d'un an et un au bout de dix ans. Celui qui reste est celui qui a réussi à tisser des liens de confiance et qui est au service de son client.»

Il a appliqué cet enseignement à la lettre. Au cours de ses premières années en tant que conseiller en sécurité financière, Gilles Garon s'est fait connaître pour les retraites de pêche qu'il organisait pour ses clients entrepreneurs à la Seigneurie du Triton, une pourvoirie au nord de La Tuque, en Mauricie. Le but ? Les mettre en relation.

«Je ne leur parlais pas d'assurance ou de planification. Mon objectif était que les gens sortent de là gagnants», dit-il. N'empêche que celui qui a remporté de nombreux Méritas d'excellence au sein du réseau SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière avait compris que quand les affaires de ses clients allaient bien, les siennes ne pouvaient qu'en bénéficier.

Au service des siens

Aujourd'hui, son cabinet, Services financiers Garon & associés, gère un actif de plus de 45 M$. Des clients de la première heure le suivent encore, et pour lui, il n'est pas question de les délaisser, même s'il assume un autre rôle : celui de maire de Témiscouata-sur-le-Lac, une municipalité issue de la fusion entre Cabano et Notre-Dame-du-Lac en 2010. Il a aussi été l'un des maîtres d'oeuvre de cette fusion sur le plan politique.

À 60 ans tout juste, Gilles Garon ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais chose certaine, la retraite n'est pas dans les plans de ce détenteur du titre honorifique de Membre à vie de l'Institut québécois de planification financière.

Son engagement va aussi plus loin que la politique. Entre autres, Gilles Garon essaie d'amener les dirigeants d'entreprise à redonner à leur collectivité par des soirées-bénéfices, notamment au profit des cuisines collectives.