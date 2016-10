01.10.2016 - Yves Gingras

Les principales obligations imposées par les deux premières étapes de la mise en OEuvre du MRCC 2 ont créé moins de vagues que prévu. la suite sera plus houleuse.



L'intégration des deux premières étapes d'implantation du MRCC 2 s'est fait de façon plutôt harmonieuse dans l'industrie, mais des craintes subsistent quant à la troisième étape de la réforme.





Jusqu'ici, les nouvelles obligations ont porté sur la divulgation des coûts des placements avant chaque transaction ainsi que sur la publication d'un indice de référencement. La troisième étape de la réforme, entrée en vigueur le 15 juillet 2016, force maintenant les conseillers à divulguer des renseignements additionnels sur la rémunération.

Et c'est là que le bât blesse...

«Les représentants ont l'impression que l'on exige plus de l'industrie financière que d'autres industries», considère Gaétan Veillette, planificateur financier et représentant en épargne collective, au Groupe Investors.

Il estime aussi que l'abondance de l'information fera perdre de vue à l'épargnant l'essentiel, soit sa planification patrimoniale. «On fait une analyse des besoins du client et on recueille de nombreuses informations, puis lorsque le moment vient de lui présenter sa planification, on doit lui faire de nombreuses divulgations sur les coûts, les rendements et notre rémunération.

Le client risque de perdre de vue l'essentiel, soit l'analyse de ses besoins et la planification qui en découle», dit-il.

Le planificateur financier se réjouit néanmoins de certains aspects du MRCC 2. «La réforme amène les conseillers à mieux documenter leurs dossiers et leurs fiches de communication.»

Autre exigence de cette troisième étape du MRCC 2 : devoir fournir un rapport sur les rendements pondérés selon la valeur monétaire. «Cette obligation ne tiendra jamais la route. Je dis bien jamais», s'insurge Lise Dupont, vice-présidente Initiatives d'affaires de la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine. «Un indice de référencement ne peut être utilisé comme base de comparaison que s'il repose sur la notion de valeur temps (time weighted)», ajoute-t-elle.

Pour les plus petits cabinets en épargne collective, le fait de devoir reconstituer le calcul des rendements constitue parfois un défi de taille. «Plusieurs de nos conseillers ont oeuvré ailleurs avant de se joindre à nous. Ils ont fait dans certains cas des transferts de bloc, lorsque c'était permis. Nous demandons alors aux fournisseurs de fonds de nous envoyer les données pour refaire l'historique, et nos calculs sont donc tributaires de ces données. Je ne peux donc pas garantir l'exactitude des calculs dans ces cas», dit François Bruneau, vice-président, administration et investissement, de Groupe Cloutier.

Une solution envisageable serait de ne commencer le calcul des rendements qu'à compter de 2015, comme il est permis de le faire. «Cependant, étant donné que les rendements en 2015 et depuis le début de 2016 n'ont pas été extraordinaires, je ne crois pas que nos conseillers seraient contents qu'on procède ainsi», note-t-il.

Ce dernier préfère donc présenter dans les relevés les rendements historiques, malgré le risque d'inexactitude. «Nous prenons toutefois le soin d'ajouter à nos relevés un avertissement selon lequel nous faisons de notre mieux pour afficher les rendements exacts, mais qu'une erreur peut se glisser», dit le vice-président du Groupe Cloutier.

Une lourdeur indéniable

Nombreux sont les conseillers en placement qui se plaignent de la lourdeur créée par l'implantation des deux premières étapes du MRCC 2 entrées en vigueur en 2014 et en 2015. «Le MRCC 2 nuit à l'efficacité et fait baisser la productivité», notait un conseiller sondé dans le cadre du dernier Top 12 des cabinets multidisciplinaires publié par Financement et Investissement.

«Oui, le fait de devoir fournir l'information sur les coûts et les frais avant chacune des transactions représente une lourdeur additionnelle, concède François Bruneau. Par contre, nous sommes membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (MFDA) qui imposait déjà cette obligation depuis quelques années.»

Le vice-président de Groupe Cloutier ajoute que cette information permet aussi de protéger le représentant. «Si jamais la vente de parts d'un fonds entraîne des frais de rachat ou des retenues d'impôt, le conseiller pourra se défendre en disant à son client qu'il avait été prévenu», dit-il.

François Bruneau ne nie pas pour autant la lourdeur du processus. «Ce qui est lourd pour le conseiller, c'est l'obligation de conserver une trace écrite de tout cela», reconnaît-il.

Pour tenter d'atténuer cette lourdeur, Groupe Cloutier a conçu des fiches d'ordres qui contiennent une section divulgation dans laquelle le représentant indique qu'il a transmis au client les informations requises par la règlementation et qu'il les lui a fait signer. Dans les cas où le client ne peut signer (par exemple, lors d'une transaction téléphonique), le représentant remplit lui-même la section et indique comment il a transmis l'information.

Pour les plus gros acteurs, le processus semble plus léger. «Chez nous, le choc n'a pas été aussi grand que cela, constate Lise Dupont. Bon nombre de ces changements avaient déjà été intégrés au sein de notre organisation.»

Gaétan Veillette, du Groupe Investors, souligne favorablement la mise en place graduelle des trois étapes du MRCC 2. «J'ai bien aimé le processus. Le fait qu'il a fallu implanter un seul module à la fois a facilité la tâche.»

Plus difficile en plein exercice