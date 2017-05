01.04.2017 - Dany Provost*

Depuis deux ans déjà, c'est-à-dire depuis le budget fédéral de 2015-2016, un changement dans la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) est venu modifier la façon dont certains dividendes inter-sociétés seront traités. En fait, il s'agit surtout de la modification du paragraphe 55(2) L.I.R. qui est remplacé par une série de paragraphes s'étendant de 55(2) à 55(2.5) L.I.R.



C'est une modification technique qui, dans certains cas, peut faire en sorte que votre client soit pénalisé. Avant d'expliquer les nouvelles règles, et surtout avant de paniquer, il convient de faire une petite mise en contexte pour comprendre ce qu'est le paragraphe 55(2) L.I.R. à la base.





Ce que prévoyait la loi

Il s'agit simplement d'une règle anti-évitement qui vise à empêcher de convertir en dividende ce qui devrait normalement être un gain en capital. Pourquoi voudrait-on faire cela ? Parce que si c'est une société qui reçoit un dividende, ce dernier n'est généralement pas imposable en fin de compte, contrairement à un gain en capital.

Par exemple, si un dividende de 1 M $ est payé par une société opérante à sa société-mère juste avant d'être vendue, on comprend que sa valeur en est réduite d'autant, ce qui signifie également une réduction du gain en capital.

Avec les anciennes règles, il y avait ce qu'on appelle un «test d'objet». Avec quelques exceptions notables, on vérifiait si le gain en capital potentiel des actions de la société payeuse avait diminué à la suite du versement d'un dividende. Sans grande surprise, c'était souvent le cas...

Dans une telle situation, la règle de base annulait le dividende non imposable pour la société qui le recevait et le transformait en gain en capital. Heureusement, un dividende était souvent «protégé» de cette règle de base par ce qu'on appelle, justement, le «revenu protégé» dans le jargon fiscal. Qu'est-ce que ce fameux revenu protégé, ou safe income ?

Il s'agit simplement de l'équivalent fiscal des bénéfices non répartis (BNR). Les BNR sont une notion comptable et, comme vous le savez, les chiffres comptables sont différents des chiffres fiscaux pour quelques raisons, dont la volonté de payer le moins d'impôt possible chaque année et la non-déductibilité de certaines dépenses, etc. Autrement dit, le revenu protégé constitue, aux yeux du fisc, les bénéfices après impôt disponibles pour verser un dividende.

Donc, même si la valeur des actions d'une société diminuait après le versement d'un dividende, si ce dernier n'était pas supérieur au revenu protégé disponible de la société, 55(2) L.I.R. ne s'appliquait pas. Il n'y avait pas de conséquence, le dividende était considéré comme tel et n'était pas imposable.

Des règles techniques complexes existaient, et existent toujours, pour éviter cette disposition, mais il s'agit de l'essence de ce qu'était 55(2).

La situation se corse

Depuis le 22 avril 2015, les choses se sont complexifiées. Même si la L.I.R. a officiellement changé le 22 juin 2016, les règles sont rétroactives.

En plus d'ajouter des règles spécifiques aux dividendes en actions - de 55(2.2) à 55(2.4) L.I.R. - dont je ne discuterai pas davantage dans ce texte-ci, on est venu ajouter deux autres tests d'objet et modifier la «protection» offerte par le revenu protégé.

Ces nouveaux tests servent à déterminer si le dividende a :

A)diminué sensiblement la valeur marchande d'une action de la société payeuse ou ;

B)augmenté sensiblement le coût des biens du bénéficiaire du dividende.

Prenons un exemple, tiré de notes explicatives de l'Agence du revenu du Canada (ARC), afin de bien comprendre la portée de ces tests.

La société de portefeuille Gesco est propriétaire à 100 % des actions de la société opérante Opco dont la juste valeur marchande (JVM) et le prix de base rajusté (PBR) sont de 1 M $. On créé alors une nouvelle société (Nouco) dont Gesco devient actionnaire pour une somme nominale (nulle pour notre exemple). Nouco n'a évidemment pas de revenu protégé.

Par la suite, Gesco transfère les actions d'Opco à Nouco contre des actions de Nouco dont la JVM et le PBR sont de 1 M $ aussi (lors de tels transferts, Nouco peut émettre de ses propres actions en faveur de Gesco au lieu de payer en argent... qu'elle n'a pas de toute façon).

Les actions d'Opco sont maintenant détenues par Nouco qui est, elle-même, détenue par Gesco. Les JVM et PBR des actions d'Opco et de Nouco sont de 1 M $.

Puis, Nouco verse un dividende en nature à Gesco. Ce dividende est constitué des actions d'Opco. Lorsqu'un dividende est payé avec un bien, on parle d'un «dividende en nature» (à ne pas confondre avec un «dividende en actions» où il y a une émission de nouvelles actions). Nouco s'est donc départie de son seul actif, les actions d'Opco. De plus, ce versement constitue une disposition, mais le gain en capital en résultant est nul parce que les actions d'Opco ont une JVM égale à leur PBR. Par contre, la JVM des actions de Nouco vient de chuter à zéro... mais elles ont toujours un PBR de 1 M $...

Pendant ce temps, Gesco a repris ses actions d'Opco (toujours avec une JVM et un PBR de 1 M $), mais elle détient également des actions de Nouco dont le PBR est de 1 M $, mais la JVM, nulle... Elle a donc des biens pour une valeur de 1 M $, mais dont le PBR (des actions d'Opco et de Nouco) est maintenant de 2 M $.

Vous voyez le problème ? On voit que c'est le même bien (les actions d'Opco) qui s'est promené d'une société à l'autre pour revenir entre les mains de Gesco. Cette dernière pourrait même recommencer à volonté pour monter son PBR à plusieurs millions.