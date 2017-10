01.10.2017 - Frédéric Roy

La troisième édition du Baromètre de l'assurance de Finance et Investissement fait état d'un changement important dans la faveur des conseillers en sécurité financière.



Parmi la sélection des plus importantes compagnies d'assurance faisant des affaires au Québec qui ont été évaluées, les conseillers sondés considèrent iA Groupe financier comme ayant une des meilleures offres de services pour l'ensemble des secteurs de l'industrie de l'assurance.





En effet, pour les 22 éléments évalués, à la question demandant quelle compagnie d'assurance a la meilleure offre de services, l'assureur est ressorti premier à 16 reprises. Dans le secteur des rentes et des fonds distincts, iA Groupe financier domine parmi les principaux assureurs faisant des affaires au Québec, et un conseiller sondé sur cinq l'a considéré comme la compagnie d'assurance ayant la meilleure offre sur les sept critères évalués.

L'assureur de Québec est devenu le plus important de la province en 2016, où il a détrôné Desjardins Sécurité financière (DSF) sur le plan des primes brutes souscrites, pour une part de marché de 18,2 %, comparativement à 17,2 % pour DSF. En un an, cela représente une hausse de 2,5 %, d'après le Rapport annuel sur les institutions financières de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'an dernier, Manuvie était la plus appréciée dans son offre des firmes évaluées, avec 14 positions de tête.

Les répondants considèrent la firme à la fois comme un mal pour un bien, comme incontournable de par sa grosseur, mais lacunaire dans ses services à la clientèle aux conseillers.

«Le service à la clientèle provenant des anciens employés de Standard Life est extraordinaire, comparé à celui de Manuvie qui est très pauvre», dit un conseiller en sécurité financière interrogé.

Les deux géants de l'assurance sont bien implantés dans les affaires des conseillers, où ils reçoivent 32,4 % et 16,4 % - respectivement pour iA Groupe financier et Manuvie - du pourcentage des affaires des conseillers.

De plus, un conseiller sur cinq considère les deux sociétés comme ayant la meilleure famille de fonds distincts au pays.

Deux nouveaux assureurs, Excellence et Canada-Vie font leur apparition dans le top 4 des assureurs préférés par les répondants dans le secteur des prestations du vivant. Parmi la sélection d'une vingtaine de compagnies d'assurance, ils ont été désignés par les conseillers répondants comme parmi les meilleurs pour plusieurs éléments sondés, particulièrement en matière de tarification aux clients (Voir le tableau ci-dessous).

Cette année encore, l'assureur de Saint-Hyacinthe, Humania, poursuit sa progression comme un incontournable en prestations du vivant. Le plus grand nombre de conseillers sondés l'ont désigné comme l'assureur ayant les produits les plus innovants, offrant les meilleures activités de formation et la meilleure rémunération. L'an dernier, Humania avait obtenu de bonnes notes à ces critères, mais n'avait pas terminé premier sur ce plan.

La diversité d'abord

Le Baromètre 2017 de l'assurance révèle que les répondants travaillent en moyenne avec 6,4 assureurs. Parmi ceux qui reviennent le plus souvent dans la sélection d'assureurs d'un conseiller, on retrouve iA Groupe financier (61,2 %), Manuvie (54,1 %), Empire (52 %), SSQ (50 %) ainsi qu'Humania (48 %).

Le conseiller en sécurité financière envoie en médiane 22 % de ses affaires à ce groupe de cinq assureurs, témoignant d'une certaine disparité.

Ce qui signifie que les répondants s'assurent d'avoir accès aux produits de ces assureurs, mais qu'ils répartissent leurs ventes entre ces derniers.

Fait intéressant, un conseiller utilisant les produits de DSF ou de London Life lui envoie en moyenne près de la moitié de ses affaires.

Populaires, les temporaires

En 2017, 43,7 % des répondants ont désigné l'assurance vie temporaire comme le type de produit qui connaît la plus forte croissance dans leurs affaires. En comparaison, seulement 31,3 % des conseillers nommait la temporaire comme le type de produit ayant la plus forte croissance dans leurs activités en 2015.

Cette réalité des répondants est cohérente avec le fait que les deux tiers d'entre eux ont indiqué que l'assurance vie temporaire est le produit qu'ils distribuent le plus souvent sur le plan de la quantité.

«Les options de terme sur les polices d'assurance vie temporaire devraient augmenter, étant donné que la population est de plus en plus célibataire. Mais ça reste un excellent produit», croit un répondant.

En fait, les produits d'assurance vie temporaire et permanente sont les plus distribués en quantité pour près de 90 % des conseillers en sécurité financière.

A contrario, les produits de soins longue durée reviennent comme les moins distribués pour plus d'un conseiller sur trois.

Des contrats lucratifs

Une segmentation des conseillers pour isoler les top 10 % de ceux qui ont eu la valeur totale des primes brutes en assurance la plus élevée de tous leurs contrats vendus en 2016 semble démontrer que pour l'ensemble des contrats vendus en 2016, ils enregistrent en médiane 1 M$ de primes brutes, réparties dans 80 polices d'assurance.

La différence est frappante lorsqu'on la compare aux autres 90 % des répondants, pour lesquels le nombre de polices d'assurance vendues en 2016 est de 40 en médiane, pour une valeur totale des primes brutes de 5 000 $.

Quel produit...

...est le plus vendu ? / ...connaît la plus forte croissance ?

Assurance vie temporaire 66,7% / 43,7%

Assurance vie permanente 22,2% / 23,9%

Assurance collective de personne 4,2% / 0,0%

Assurance invalidité 2,8% / 14,1%

Assurance soins longue durée 2,8% / 0,0%

Assurance maladies graves 1,4% / 18,3%