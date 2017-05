01.05.2017 - 11:14 - Frédéric Roy

TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS - En 2013, seulement le quart des conseillers dans le Top 20 % affichaient des revenus personnels supérieurs à 500 000 $. Cinq ans plus tard, ils sont 87,2 % dans cette catégorie.

Top 8 des courtiers québécois 2017 En 2013, seulement le quart des conseillers dans le Top 20 % affichaient des revenus personnels supérieurs à 500 000 $. Cinq ans plus tard, ils sont 87,2 % dans cette catégorie.

Grand écart salarial Plus du deux tiers des conseillers gérant le plus d’actif ont engrangé des revenus personnels, après dépenses et avant impôt, supérieurs à 750 000 $ l’an dernier (en milliers de dollars). Un conseiller du Top 20 % gérait un actif médian de 252 M$ et s’occupait de 250 ménages à la fin de janvier dernier. En comparaison, son collègue des 80 % restants gérait un actif médian de 75 M$ pour le compte de 175 familles.

Les actions préférées par les conseillers gérant le plus d’actif La composition des portefeuilles par type de catégorie d’actif varie énormément entre les conseillers du Top 20 % et les autres 80 %.

Taille moyenne d’un compte client ($) Près de la moitié des conseillers en placement travaillent en équipe. En moyenne, une équipe gère un actif de 266,8 M$. Ceux qui font cavalier seul ont, quant à eux, un actif sous gestion (ASG) de 163 M$.

Nombre moyen de ménages par conseiller Les conseillers du Top 20 % ont adopté davantage la rémunération à honoraires par rapport aux 80 % restants. Chez les premiers, la proportion médiane des ventes brutes à honoraire s’élève à 96 % alors que chez les seconds, elle s’établit à 60 %.

Des clients très bien nantis Chez les 20 % des conseillers gérant le plus d’actif, près des trois quarts des clients ont un compte supérieur à 500 000 $ (en milliers de dollars). En fait, 26,5 % de leurs clients ont un compte supérieur à 2 M$.



