La paie des conseillers appelée à changer

01.08.2017 - Guillaume Poulin-Goyer

La façon dont les représentants en assurance de personnes sont payés risque d'être bouleversée. Alors que, selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), on doit améliorer la divulgation d'information au client et la gestion des incitatifs à la vente, l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) examine la façon dont sont rémunérés les représentants.



«On se dit : "Si on ne fait rien, les régulateurs vont nous imposer quelque chose." On est en train de faire des travaux sur ces questions», a récemment expliqué Lyne Duhaime, présidente de l'ACCAP-Québec.