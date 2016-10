01.10.2016 - Richard Cloutier

Jérôme Lavallée

«À l'école, le jour où j'ai dû expliquer ce que mon père faisait dans la vie, j'ai répondu qu'il était courtier en valeur mobilière, et je m'étais entraînée 10 fois à le dire, car je n'avais aucune idée de ce que c'était», raconte Geneviève Blouin, fondatrice et présidente d'Altervest, une firme de gestion de placement fondée à Montréal en 2010.



Geneviève Blouin est aussi à l'origine de la création du Conseil des gestionnaires en émergences (CGE). Fondé en 2013 avec le soutien de Finance Montréal, cet organisme à but non lucratif regroupe une cinquantaine de firmes actives en gestion de portefeuille et de fonds, dont l'actif sous gestion est inférieur à 1 G$. Sa mission est de promouvoir le talent local auprès des allocateurs d'actif canadiens et internationaux.





«Je trouve ça alarmant, ce qui se passe dans le secteur financier canadien», lance Geneviève Blouin. Le problème, selon elle, tient à la faible proportion des actifs confiés aux gestionnaires locaux par les allocateurs canadiens.

«Il y a beaucoup de talent au Québec et au Canada, que ce soit chez les entrepreneurs en gestion de portefeuille ou dans la relève. Par exemple, c'est à Montréal et à Toronto que l'on retrouve le plus haut taux de CFA (Chartered Financial Analyst) par habitant dans le monde. Malgré cela, on préfère confier des mandats à des gestionnaires américains ou européens et c'est inacceptable», dénonce-t-elle.

Les allocateurs d'actif américains investissent entre 3 et 5 % de leur actif auprès de gestionnaires locaux, alors qu'au Québec et au Canada, «ce n'est même pas 1 %, et en fait, on est plusieurs chiffres après la virgule, selon Geneviève Blouin. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est : "Let's go, on va se rendre à 1 %", et 1 % pour moi au Québec, c'est 3 G$».

Sa théorie, c'est que le milieu est très concurrentiel, et que tout le monde se bat pour avoir sa part, «sauf que tout le monde crève de faim, alors il faut cesser de se battre pour un petit morceau et travailler ensemble pour faire grandir la tarte et avoir chacun un plus gros morceau».

Ce qui retient l'attention chez Geneviève Blouin, c'est son énergie et sa grande capacité de rassembler les gens, signale Stéphane Corriveau, président et directeur principal d'Alphafixe Capital, qui l'a principalement côtoyée dans le cadre de son engagement au sein du Chantier entrepreneuriat de Finance Montréal.

«Aujourd'hui, un peu tout le monde évoque l'importance de soutenir l'écosystème local, mais c'est Geneviève qui a été la bougie d'allumage, témoigne-t-il. Elle est partie de zéro avec le CGE, elle y a cru et s'est engagée en même temps qu'elle démarrait son entreprise. C'est assez unique et je lui lève mon chapeau, car elle en fait beaucoup pour la communauté.»

L'attention portée sur les initiatives du CGE est d'ailleurs croissante, et l'ouverture d'une section ontarienne est prévue en 2017. Auparavant, le CGE aura lancé trois indices mesurant la performance de 38 fonds gérés par ses membres. «Ça permet de sensibiliser les investisseurs et c'est très novateur. Même aux États-Unis, il n'existe aucun indice relatif aux produits de gestionnaires émergents».

Geneviève Blouin estime que l'indice pourrait être reproduit dans les autres provinces, puis aux États-Unis. On lui a également signifié qu'une grande institution financière canadienne souhaiterait lancer un fonds négocié en Bourse (FNB) composé de fonds de gestionnaires émergents.

«À mesure que je rencontre des gens, je constate qu'il y a une soif de réinvestir localement, mais les gens ne savent pas comment», constate-t-elle.

La quête d'adrénaline

Bien qu'elle ait su faire son chemin au sein de l'industrie financière au cours des 20 dernières années, Geneviève Blouin confesse qu'elle n'a jamais aspiré à travailler dans le secteur. Au moment d'entrer à l'université, elle a déposé des demandes notamment en médecine et en kinésiologie, avant de choisir l'administration des affaires.

Son principal objectif consistait plutôt à devenir bilingue, et elle a obtenu en 1995 son baccalauréat de l'Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique. «M'envoyer étudier à l'extérieur est probablement le meilleur héritage que mes parents pouvaient m'offrir», témoigne-t-elle.

Geneviève Blouin est née à Montréal, alors que ses parents ont d'abord vécu à Québec. «Dans le temps, les traders d'obligations travaillaient en français, et c'était Toronto qui devait parler en français. Les choses ont changé après le référendum. Mon père a donc appris l'anglais sur le tard, et ma mère nourrit encore l'espoir de l'apprendre. C'est pourquoi je m'étais dit qu'après l'université, il fallait que je sois bilingue», raconte Geneviève Blouin.

De retour dans la métropole, elle décroche un premier emploi à la Bourse de Montréal à titre d'opératrice, directement sur l'aire de négociation. «C'est là que je me suis passionnée pour la finance. Je déteste les emplois répétitifs, et ça s'est révélé un milieu intense et très stimulant».

On lui offre ensuite un poste administratif, mais elle trouve la tâche ennuyeuse et veut «à tout prix retourner dans le pit (l'aire de négociation)». Geneviève Blouin s'inscrit alors à son propre compte auprès de la Bourse et commence à négocier des contrats à terme. Pour financer les 25 000 $ requis par l'inscription, elle contracte un prêt de 15 000 $ auprès d'une caisse populaire et obtient l'aide de nombreux amis pour le reste.

L'expérience a été des plus formatrices en matière de gestion du risque, dit-elle en riant. «Il ne fallait pas que je perde d'argent parce que je n'en avais pas et il fallait que j'en fasse pour vivre. Je ne peux pas dire que j'ai fait fortune, mais j'ai beaucoup appris.»