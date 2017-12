La divulgation de MRCC 2 a des effets

01.12.2017 - Rudy Mezzetta

Bien que la majorité des investisseurs canadiens ignorent toujours qu'ils paient les services de leur conseiller en services financiers, la tendance s'infléchit dans un sens positif, car selon une récente recherche de Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario, un plus grand nombre d'investisseurs canadiens savent qu'ils paient le conseil qu'avant la mise en oeuvre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2).



Plus précisément, 62 % des investisseurs canadiens sondés par Credo Consulting entre juillet et septembre ont répondu qu'ils ne paient pas les conseils qu'ils reçoivent. C'est une diminution par rapport aux 67 % des investisseurs sondés entre mai et décembre 2016 qui avaient répondu que leurs conseillers ne leur facturaient rien pour leur conseil.