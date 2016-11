La distribution, plus concentrée que jamais

01.11.2016 - Jean-François Barbe

Les grandes institutions financières pèsent de plus en plus lourd dans l'industrie des fonds communs de placement (FCP). Est-ce de mauvais augure pour les conseillers indépendants ?



Entre 2010 et 2015, les parts de marché des manufacturiers canadiens de FCP de Scotia, RBC, BMO, Manuvie et TD ont vigoureusement augmenté, selon les statistiques d'Investor Economics (voir le tableau). Les chiffres de Desjardins et de la Banque Nationale, plus modestes, reflètent le fait que ces deux organisations servent principalement le Québec.