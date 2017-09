01.09.2017 - Jean-François Barbe

Aux États-Unis, les revenus des hommes stagnent depuis 60 ans, alors que ceux des femmes ont cessé de progresser depuis près de 20 ans, affirment des économistes américains.

Ainsi, en 2013, le revenu médian des hommes de 25 ans a atteint son plus bas niveau depuis 1958. Et après avoir significativement augmenté entre 1979 et 1997, le revenu médian des femmes a rétrogradé à son niveau de 1979.Selon, «la régression du revenu moyen devrait continuer à se prolonger».D'après un influent groupe d'économistes comprenant David Autor, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), une partie de l'explication réside dans la désindustrialisation et la migration des emplois manufacturiers vers la Chine et les pays à bas coûts de main-d'oeuvre.Ils estiment que les effets de la désindustrialisation se sont transposés sur le terrain politique en suscitant la polarisation des opinions.Depuis le début des années 2000, les régions désindustrialisées majoritairement habitées par des Américains blancs républicainspour des figures très conservatrices associées au Tea Party. Unede ces économistes a conclu que les importations chinoises ont joué un rôle clé lors des élections de 2016 en augmentant le vote républicain dans le Michigan, le Wisconsin et en Pennsylvanie.